VALEO : surperforme le marché auto et rehausse ses objectifs au second semestre

Valeo a annoncé un chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre 2020 de 4,39 milliards d’euros, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires première monte s’établit, lui, à 3,75 milliards d’euros, en baisse de 5 % à périmètre et taux de change constants, mais affiche une performance en ligne avec celle du marché. Sur les 9 premiers mois de l’année, l'équipementier affiche une performance de 4 points supérieure à celle de la production automobile et confirme son objectif d’une surperformance d’environ 5 points sur l'année.Dans l'hypothèse d'une baisse de la production de 3% sur le second semestre, le Groupe se fixe également comme objectif une baisse des pertes de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive par rapport au second semestre 2019 (en ligne avec les attentes du Groupe à savoir une légère baisse des pertes sur l'année 2020).Valeo a aussi révisé à la hausse ses objectifs du second semestre et vise désormais une marge d'EBITDA supérieure à 12% du chiffre d'affaires (contre environ 10% précédemment), ainsi qu'un cash-flow libre supérieur à 600 millions d'euros (contre plus de 400 millions d'euros auparavant).