Valeo : A suivre aujourd'hui

Valeo a dévoilé des résultats annuels 2021 conformes aux données préliminaires publiées le 26 janvier 2022. Le résultat net part du groupe s’élève à 175 millions d’euros, contre une perte de 1,089 milliard en 2020. La marge d’Ebitda s’établit à 13,4 % du chiffre d’affaires, en ligne avec la prévision du groupe (marge d’Ebitda comprise entre 13% et 13,4% du chiffre d’affaires pour l’année 2021). Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 17,262 milliads d’euros est en hausse de 5 %.A à périmètre et taux de change constants, il progresse de 6%.



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 4,304 milliards d'euros, en baisse de 15 % à périmètre et taux de change constants.



Pour 2022, le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 19,2 et 20 milliards, sur une marge d'Ebitda comprise entre 11,8% et 12,3%, sur une marge opérationnelle comprise entre 3,2% et 3,7%, contre 4% en 2021 et sur un cash flow libre d'environ 320 millions, contre 292 millions en 2021.



Ces objectifs ne prennent pas en compte les conséquences potentiellement défavorables sur l'environnement économique et financier, des récents développement de la crise Russo-Ukrainienne, par exemple une baisse des volumes de production ou une hausse des prix de l'énergie ou des matières premières au-delà des prix connus début 2022.