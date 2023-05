Valeo : A suivre aujourd'hui

Valeo et DiDi Autonomous Driving annoncent un accord de coopération stratégique et d'investissement. Les deux entités ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome



Valeo et DiDi Autonomous Driving mettront notamment en place une équipe commune de recherche et développement pour développer des systèmes de sécurité toujours plus performants pour les prochains robotaxis de niveau 4.