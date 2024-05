COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 mai 2024

Assemblée générale 2024 de Valeo

L'Assemblée générale des actionnaires de Valeo s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Gilles Michel, Président du Conseil d'administration, et a approuvé toutes les résolutions.

Elle a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a décidé la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action. Ce dividende sera détaché de l'action le 28 mai 2024, avec une date de référence (record date) fxée au 29 mai 2024 et sera mis en paiement le 30 mai 2024.

L'Assemblée générale a renouvelé le mandat d'administrateur (indépendant) du Fonds Stratégique de Participations, représenté par Julie Avrane, et a nommé Sascha Zahnd et Beatriz Puente en qualité d'administrateurs (indépendants), pour une durée de quatre ans. Les mandats de Thierry Moulonguet et d'Ulrike Steinhorst ayant pris fn à l'issue de l'Assemblée, le Président du Conseil d'administration leur a renouvelé ses chaleureux remerciements pour leur implication et le travail remarquable fourni pendant plus de 12 ans dans le cadre des travaux du Conseil d'administration et de ses Comités spécialisés.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a également nommé, pour une durée de quatre ans, Eric Chauvirey en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, avec Yann Le Pêcheur en qualité de remplaçant.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration est ainsi composé de 15 administrateurs, dont 2 administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compte parmi ses membres 92 % d'administrateurs indépendants et 42 % de femmes (hors administrateurs salariés). La composition des Comités spécialisés et leur présidence ont également été revues pour tenir compte de ces évolutions, les présidences des Comités spécialisées étant dorénavant assurées par Véronique Weill pour le Comité d'audit et des risques et Alexandre Dayon pour le Comité des rémunérations ainsi que le Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise (la présidence du Comité stratégique demeurant exercée par Patrick Sayer). Il est également précisé que le rôle de responsable des sujets RSE au sein du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d'entreprise a été confé à Julie Avrane, représentante permanente du Fonds Stratégique de Participations. La nouvelle composition du Conseil et de ses Comités spécialisés est décrite en intégralité en Annexe 1ci-après.

L'Assemblée générale a également approuvé la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2023 aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux (votes ex post)