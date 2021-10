Valeo : Automotive News PACE* Award 2021, Valeo primé pour son innovation 48V

C'est un ensemble « tout-en-un » qui intègre le moteur électrique, la transmission et l'onduleur (le cerveau du système). Il permet d'atteindre les vitesses de 45 à 100 km/h (en fonction du choix du constructeur automobile) et d'avoir une autonomie de 100 km, sans émettre aucun gramme de CO2. C'est une solution accessible, facile à intégrer dans un véhicule et particulièrement adaptée aux usages urbains et péri-urbains. L'eAccess 48V de Valeo se retrouve déjà sur le marché en 2021 : il est le groupe motopropulseur de la Citroën AMI.

Valeo eAccess 40 volts

En tant que pionnier et numéro un mondial de l'électrification des véhicules, Valeo propose des technologies qui couvrent tous les segments et tous les usages. L'électrification selon Valeo, ce sont : tous les moteurs (allant de la basse à la haute tension à travers sa co-entreprise avec Siemens), l'électronique de puissance, les logiciels, les chargeurs embarqués, les systèmes de gestion thermique et désormais aussi, l'accès à l'énergie avec les bornes de recharge.

Les technologies mises au point par Valeo sont fabriquées à grande échelle, au bénéfice de leurs coûts. Elles ont aussi une grande modularité permettant l'adaptation aux différents besoins des constructeurs de véhicules. Avec une base commune, on peut, par exemple, obtenir le système électrique d'une voiture hybride ou le moteur 100% électrique d'un petit véhicule urbain, comme c'est le cas avec le Valeo eAccess 48V.

Cette innovation de Valeo, primée lors de l'édition 2021 des PACE Awards vise à rendre la mobilité plus respectueuse de l'environnement et mieux partagée avec le plus grand nombre, parce que plus accessible. En 2020, les technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 ont généré 60% du chiffre d'affaires première monte de Valeo.

* Premier Automotive suppliers' Contribution to Excellence, décerné par Automotive News

Historique des technologies de Valeo ayant reçu un PACE Award :

2020 : Valeo XtraVue TM Trailer, l'innovation qui rend les remorques « invisibles »

Trailer, l'innovation qui rend les remorques « invisibles » 2018 : Valeo SCALA®, premier LiDAR du marché automobile produit en série

2016 : Valeo eSupercharger, compresseur de suralimentation électrique et condenseur à refroidissement par eau

2015 : alternateur EG à haut rendement

2014 : système de recul

2013 : échangeur d'air de suralimentation à eau

2012 : système d'essuyage Valeo AquaBlade® / VisioBlade®

2008 : système d'aide au stationnement Valeo Park4U®

2007 : capteur radar d'angle mort multifaisceaux MBR

2006 : système micro-hybride Valeo StARS

2005 : Valeo LaneVue, système de surveillance de trajectoire latérale