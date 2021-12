Valeo : Cinq innovations majeures de Valeo pour une mobilité plus propre, plus sûre, plus autonome et plus connectée, présentées…

Leader mondial de l'électrification des véhicules, Valeo a ainsi développé des technologies allant du petit véhicule urbain à la voiture premium de haute performance, à l'instar de la Mercedes-Benz EQS, présente sur le stand de Valeo. Voiture phare de la gamme électrifiée du constructeur automobile haut de gamme, elle est entièrement propulsée par un système Valeo-Siemens eAutomotive. Cela comprend les deux moteurs électriques (l'eAxle arrière développe 300 kW de puissance et l'eAxle avant 170 kW), l'onduleur (ou le cerveau du dispositif) et le réducteur (l'équivalent de la boîte de vitesses).

Au CES, Valeo présente une moto 100% électrique propulsée par un système 48V. Valeo est un pionnier et un leader mondial des systèmes 48V qui permettent l'électrification des véhicules au meilleur coût. Ils sont particulièrement adaptés aux nouvelles mobilités, comme tous les petits véhicules urbains.

Deuxième bouleversement de la mobilité, l'aide à la conduite, ou ADAS, domaine en plein essor dont Valeo est le leader mondial. Valeo présente ainsi pour la première fois au grand public, son scanner LiDAR de troisième génération. Il arrivera sur le marché en 2024. Grâce à ses faisceaux laser, ce scanner LiDAR voit à plus de 200 mètres ce que l'œil humain, une caméra ou un radar ne voit pas. Ses capacités de perception et de compréhension rendent possible la délégation de conduite sur autoroute.

À ce capteur de longue portée, Valeo ajoute un nouveau LiDAR pour la vision à proximité du véhicule, le Valeo NFL (Near Field LiDAR) présenté en 1ère mondiale au salon du CES 2022. Sur des véhicules autonomes sans conducteurs, il crée une « enveloppe » de sécurité autour d'eux. Dès leur démarrage, ils obtiennent une vision immédiate à 360°. Sur une voiture à la conduite hautement automatisée, il fournit une perception latérale telle, qu'elle élimine tout angle mort.

Une vision plus large, plus surprenante même, c'est ce que propose Valeo VoyageXR Panorama. Cette technologie, c'est la vue d'un drone… sans drone. Concrètement, c'est voir en 3D et à 360°, sur un écran, sa voiture se déplacer sur la route, comme si elle était filmée par un drone volant au-dessus d'elle. Cette innovation apporte une grande sécurité aux véhicules autonomes pilotés à distance et crée de nouvelles expériences de voyages aux frontières du réel et du virtuel.

Valeo prolonge cette mission d'assistance et de protection à l'intérieur de la voiture et crée l'Intérieur intelligent. Ainsi, Valeo Safe Insight combine plusieurs technologies pour identifier le conducteur et l'alerter en cas de distraction ou de somnolence ; pour reconnaître la présence de passagers à bord, et opérer la fonction de rappel de ceinture de sécurité ; pour détecter la présence de vie à l'intérieur de la voiture arrêtée et donner l'alerte en cas d'oubli d'un enfant à bord.

La sécurité est également sanitaire avec Valeo, leader mondial des systèmes de traitement de l'air dans les véhicules. C'est le cas des filtres à air automobiles à haute efficacité. Ils bloquent 96% des allergènes et 99,4% des virus. Dans les bus et cars, Valeo UV Purifier élimine, pendant les trajets avec les passagers à bord, plus de 95% des virus, dont celui du Covid-19. Prenant appui sur ce savoir-faire, Valeo a développé une borne d'évaluation des risques de santé, capable de détecter le Covid-19, sans contact, en moins de 2 min, avec une efficacité équivalente à celle d'un test PCR.

Dans tous ces domaines, Valeo a un leadership technologique et industriel. Le Groupe y consacre l'essentiel de sa force d'innovation. Valeo a aussi une approche globale : c'est le mariage réussi du hardware, de l'électronique et du software pour apporter l'intelligence dans le véhicule.