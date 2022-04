Valeo : Communiqué de presse – Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 avril 2022

Bonne performance au 1er trimestre 2022

Chiffre d'affaires de 4 753 millions d'euros

Surperformance de 5 points hors effet mix géographique

Activité du remplacement en forte croissance à +16% à périmètre et taux de change constants vs 2021

Confirmation de la guidance 2022

Christophe Périllat, Directeur Général du groupe Valeo, déclare :

« L'activité du 1er trimestre montre une bonne résilience avec une surperformance dans toutes les régions de production tirée notamment par nos activités ADAS et gestion thermique des véhicules électrifiés. Notre activité du remplacement enregistre une croissance à 2 chiffres grâce à l'attractivité de son offre auprès de ses clients et du dynamisme du marché.

Je tiens à remercier les équipes de Valeo pour la qualité remarquable de leur travail.

Les dernières estimations de production automobile, les niveaux actuels des prix des matières premières et de l'énergie, la dynamique constructive des discussions sur les prix menées avec nos clients et l'efficience opérationnelle constatée dans nos usines nous permettent de confirmer nos objectifs financiers 2022. Nous restons cependant très attentifs à l'évolution de la situation sanitaire en Chine et à ses conséquences sur le niveau global des volumes de production notamment au 2ème trimestre.

Les équipes Valeo sont pleinement mobilisées dans l'exécution de notre plan Move Up comme présenté lors de notre évènement investisseurs organisé le 25 février dernier. »

Au 1er trimestre 2022, la production automobile est en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2021. Le secteur automobile a en effet continué de faire face à des vents contraires : tensions dans la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques qui montre par ailleurs quelques signes d'amélioration, éclatement de la crise russo-ukrainienne et mesures de confinement en Chine suite à la recrudescence de cas de Covid-19.

Chiffre d'affaires % du CA T1 T1 2022 T1 2021 Var. à pcc* Var. (en millions d'euros) 2022 Première monte 83 % 3 932 3 937 0 % Remplacement 12 % 579 508 +14 % Divers 5 % 242 222 +9 % Total T1 100 % 4 753 4 667 +2 % -3 % +16 % +6 % 0 %

* A périmètre et taux de change constants (1).

Le chiffre d'affaires consolidé de 4 753 millions d'euros est stable par rapport à la même période en 2021. Les variations des taux de change ont un impact positif de 2,5 % en raison, principalement, de la dépréciation de l'euro face au dollar américain et au yuan chinois. Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,4 % sur la période.

Le chiffre d'affaires première monte baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants, du fait de la baisse de la production automobile. L'activité est perturbée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques ainsi que par la crise russo-ukrainienne et les mesures de confinement en Chine, pénalisant la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production des constructeurs automobiles.

Le chiffre d'affaires du marché du remplacement affiche une forte hausse de 16 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de l'attractivité de son offre auprès de ses clients et du dynamisme du marché.

Les ventes « Divers » sont en hausse de 6 % à périmètre et taux de change constants, soutenues par les contributions clients au titre de la R&D.

Chiffre d'affaires première monte du 1er trimestre 2022, par région de destination

Chiffre d'affaires première monte (en millions d'euros) % du CA T1 2022 Europe et Afrique Asie et Moyen-Orient et Océanie dont Chine dont Japon dont Corée du Sud dont Inde Amérique du Nord Amérique du Sud 45 % 33 % 16% 7 % 7 % 1 % 20 % 2 % Total Total corrigé de l'effet mix géographique 100 % 100 %

% du CA

T1 2022 T1 2022 45 % 1 767 33 % 1 301 16% 638 7 % 265 7 % 265 1 % 53 20 % 790 2 % 74 100 % 3 932 100 % 3 932

T1 2021 Var. à pcc * Surperf. vs. S&P Global Mobility** 1 896 1 236 518 294 303 50 733 72 -7 % +2 % +12 % -9 % -8 % +3 % +1 % +1 % +10 pts +1 pt +6 pts +3 pts -1 pt +5 pts +3 pts +14 pts 3 937 3 937 -3 % 0 % +1 pt +5 pts

* A périmètre et taux de change constants (2)

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility (ex IHS Markit) le 19 avril 2022

Le chiffre d'affaires première monte affiche une surperformance au 1er trimestre 2022, dans toutes les régions de production malgré la pénurie de composants électroniques, la crise russo-ukrainienne et les mesures de confinement en Chine qui ont pénalisé la chaîne d'approvisionnement et provoqué des perturbations dans les plannings de production des constructeurs automobiles. Dans ce contexte, le Groupe affiche une surperformance globale de 5 points hors mix géographique :

- En Europe et Afrique, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en baisse de 7 %, soit une performance de 10 points supérieure à celle de la production automobile malgré les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques et à la crise russo-ukrainienne. Dans ce contexte, tous les Pôles affichent une bonne résilience avec, dans une moindre mesure, les Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes de Visibilité qui sont pénalisés par un mix produit défavorable ;

- En Asie, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, progresse de 2 %, soit une performance supérieure de 1 point à celle de la production automobile :

■

En Chine, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants2, est en hausse de 12 %, soit une performance de 6 points supérieure à celle de la production automobile. Le niveau d'activité est largement supérieur au niveau d'avant crise malgré l'impact des premières mesures de confinement. Le Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite a bénéficié d'une accélération notable de l'activité caméras auprès de ses clients chinois et internationaux et le Pôle Systèmes Thermiques a tiré profit d'une performance remarquable de ses ventes pour véhicules électrifiés auprès de ses clients chinois. A contrario, le Pôle Systèmes de Visibilité estpénalisé par un mix produit défavorable qui se traduit par une sous performance sur la période. Enfin, le Pôle Systèmes de Propulsion subit la décroissance de son activité poids lourds liée à un effet de base défavorable (forte croissance au T1 2021),

■ Au Japon, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants3, est en baisse de 9 % soit une surperformance de 3 points, grâce à un mix client favorable dans un contexte de perturbations de la chaîne d'approvisionnement marqué par le tremblement de terre à Fukushima,

■ En Corée du Sud, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en baisse de 8 % et sous-performe de 1 point la production automobile ;

- En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, augmente de 1 %, soit une surperformance de 3 points, qui s'explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans les domaines de l'ADAS ;

- En Amérique du Sud, le chiffre d'affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, s'inscrit en hausse de 1 %, soit une surperformance de 14 points par rapport à la production automobile.

Portefeuille géographique et clients équilibré

T1 2022 T1 2021 30 % 33 % Europe de l'Est + Afrique 15 % 16 % Chine 18 % 14 % Asie hors Chine 15 % 17 % États-Unis 8 % 7 % Mexique 12 % 11 % Amérique du Sud 2 % 2 % Total 100 % 100 % Asie et pays émergents 62 % 60 % Clients T1 2022 T1 2021 Allemands 29 % 31 % Asiatiques 32 % 32 % Américains 20 % 18 % Français 14 % 14 % Autres 5 % 5 % Total 100 % 100 % 3 Cf. glossaire financier, page 10 Régions de production Europe de l'Ouest

Chiffre d'affaires du 1er trimestre par Pôle d'activité

La croissance du chiffre d'affaires des Pôles d'activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d'affaires des Pôles d'activité (en millions d'euros) T1 2022 Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite 975 Systèmes de Propulsion 1 311 Systèmes Thermiques 1 079 Systèmes de Visibilité 1 355

T1 2021 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs S&P Global Mobility** 918 + 6 % +2 % +6pts 1 291 +2 % -5 % -1pt 1 023 +6 % 0% +4pts 1 397 -3 % -7 % -3pts

* A périmètre et taux de change constants (4)

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility (ex IHS Markit) le 19 avril 2022

Le Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite affiche une performance de 6 points supérieure à la production automobile mondiale, grâce au démarrage de nombreux projets dans le domaine de l'ADAS, notamment en Amérique du Nord et surtout en Chine (caméras), confortant sa position de leader mondial.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une performance légèrement inférieure (-1 point) à celle de la production automobile mondiale dans un contexte de fort accroissement de la part de marché des véhicules équipés de systèmes électriques haute tension qui réduit la taille relative du marché adressable par le Pôle dans son périmètre actuel. Cet effet de périmètre se corrigera au second semestre avec l'intégration de Valeo Siemens e-Automotive. Par ailleurs, le chiffre d'affaires du Pôle subit les conséquences des perturbations d'approvisionnement en Europe (composants électroniques et faisceaux de câbles en provenance d'Ukraine) notamment chez ses clients allemands ainsi que du ralentissement de son activité poids lourds en Chine.

Le Pôle Systèmes Thermiques affiche une surperformance de 4 points, soutenue par une performance remarquable de ses ventes thermiques pour véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques…) en Chine auprès de clients chinois et en Europe auprès de clients allemands premium.

Le Pôle Systèmes de Visibilité sous-performe la production automobile mondiale de 3 points. L'activité du Pôle souffre des perturbations de production survenues sur certaines plateformes de véhicules ainsi que d'un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique) suite à la crise des composants électroniques.

