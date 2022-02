Valeo : Communiqué de presse – Perspectives Stratégiques et Financières 2022-2025

Accélération de l'électrification

(Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques)

L'accélération de l'électrification soutiendra la croissance des Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques au cours des prochaines années.

Grâce à l'intégration de Valeo Siemens eAutomotive au sein de son entité Systèmes de Propulsion 1, Valeo disposera d'un ensemble de compétences et d'actifs au sein de la nouvelle entité "Systèmes de Propulsion" pour développer une offre complète de solutions de motorisation électrique basse et haute tension.

Dans un marché de l'électrique qui accélère avec une croissance annuelle de 17,5% 2 sur la haute tension (marché de l'e-powertrain automobile de 92 milliards d'euros 2 en 2030 dont 40% 2 accessible aux équipementiers) et de 22% 2 sur le 48V d'ici 2030, Valeo accélère aussi et entend accroître son contenu par véhicule pour atteindre une surperformance de plus de 8 points 3 sur les 4 prochaines années. A plus long terme et fort de son expertise 48V, le Groupe tirera profit des opportunités de croissance et de diversification qu'offrent les mobilités adjacentes terrestres, telles que les véhicules motorisés à 2 roues (vélo et scooter électrique…), 3 roues (tricycle) et 4 roues (petite voiture électrique urbaine, droïde…).

La gestion thermique est indispensable pour assurer la bonne performance du véhicule électrique, en particulier, pour offrir au consommateur final les fonctionnalités de la charge ultra rapide de la batterie ainsi qu'une autonomie stable dans toutes les conditions météorologiques.

Au travers de son pôle Systèmes Thermiques qui développe des solutions de gestion thermique de l'habitacle et de la batterie, Valeo envisage de tirer profit de l'accélération de l'électrification pour accroître son contenu par véhicule et ainsi, surperformer de plus de 4 points 3 la production automobile mondiale.

Ces 3 expertises combinées dans les domaines de la basse tension, haute tension et thermique électrique, positionnent Valeo comme un champion de la mobilité électrique.

Accélération de l'ADAS

(Pôle Systèmes de Confort et Aide à la Conduite)

Valeo dispose d'une offre complète de systèmes d'aide à la conduite incluant les composants, l'instrumentation (capteurs) et les calculateurs (contrôleurs de domaine et de zone), ainsi que la couche fonctionnelle (logiciel) permettant d'offrir toutes les fonctionnalités en matière de sécurité active et d'autonomie de niveau 2+ et au-delà. Fort de cette triple expertise (capteurs, électronique et logiciel), Valeo se positionne comme un intégrateur-validateur de systèmes avancés d'aide à la conduite dont Valeo est aujourd'hui le leader mondial équipant 1 voiture neuve sur 3. Bénéficiant de l'augmentation du contenu par véhicule et du taux de pénétration de ces nouvelles technologies, son activité ADAS vise une surperformance de plus de 12 points 3 de la production automobile mondiale d'ici 2025, en doublant son chiffre d'affaires par rapport à 2021.

A ce jour, le Groupe dispose d'un réel savoir-faire dans le domaine de l'ADAS pour produire des solutions toujours plus performantes au meilleur coût. Valeo, qui a commercialisé plus de 1,5 milliards de capteurs ADAS au cours des 30 dernières années, compte vendre plus de 3 milliards de capteurs au cours des 5 prochaines années.

Cette intégration interviendra après juillet 2022 à la suite de l'acquisition par Valeo de la participation de 50% détenue par Siemens dans la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive. Cette acquisition est sous réserve de l'obtention de l'autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes.

Ce projet fait l'objet d'une information et d'une consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

Estimation Valeo