Valeo : États financiers consolidés au 31 décembre 2020 – Résultats 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020

1. Compte de résultat consolidé2

5. Variation des capitaux propres consolidés 6

2. État du résultat global consolidé3

3. État de la situation financière consolidée4

4. Tableau des flux de trésorerie consolidés 5

6. Notes annexes aux états financiers 7 consolidés

7. Rapport des commissaires aux comptes 89 sur les comptes consolidés

1. Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros)

CHIFFRE D'AFFAIRES Coût des ventes

Frais de Recherche et Développement Frais commerciaux

Frais administratifs MARGE OPÉRATIONNELLE % du chiffre d'affaires

Notes explicatives 4.1

4.3 4.5.1.2

2020

2019

16 436 (14 281) (1 695)

19 477 (16 023) (1 550)

(259) (304)

(573) (566)

(372)

(2,3) %

1 034 5,3 %

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence MARGE OPÉRATIONNELLE Y COMPRIS LA QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE % du chiffre d'affaires

4.5.3.1

(278)

(237)

(4,0) %

4,1 %

Autres produits et charges

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL Y COMPRIS LA QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

4.6.2

(207)

(65)

4.6.1

(857)

732

Coût de l'endettement financier net

Autres produits et charges financiers RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

8.2.1 8.2.2

(67) (73)

(14) (2)

(938) 657

Impôts sur les résultats RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE Attribuable aux : ■ Actionnaires de la société mère ■ Participations ne donnant pas le contrôle

9.1

(132)

(1 070)

(263) 394

(1 089) 313

10.1.3

19 81

Résultat net de l'exercice par action - Part du Groupe :

■ Résultat net de base par action (en euros) ■ Résultat net dilué par action (en euros)

10.2 10.2

(4,55) 1,31

(4,55) 1,31

Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

2. État du résultat global consolidé

(en millions d'euros) 2020 2019 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (1 070) 394 Quote-part de variation du résultat global recyclable provenant des sociétés mises en équivalence 1 (1) Dont impôts - - Écarts de conversion (371) 62 Couvertures de flux de trésorerie : ■ Profit (perte) porté(e) en capitaux propres 2 39 ■ (Profit) perte transféré(e) en résultat de l'exercice 13 (2) Dont impôts (1) (4) AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL RECYCLABLES EN RÉSULTAT (355) 98 Quote-part de variation du résultat global non recyclable provenant des sociétés mises en équivalence - (1) Dont impôts - - Écarts actuariels sur plans de retraite à prestations définies (12) (102) Dont impôts (30) (8) Réévaluation des placements long terme 15 1 Dont impôts 1 (2) AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON RECYCLABLES EN RÉSULTAT 3 (102) AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR L'EXERCICE NETS D'IMPÔT (352) (4) RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (1 422) 390 Attribuable aux : ■ Actionnaires de la société mère (1 413) 295 ■ Participations ne donnant pas le contrôle (9) 95 Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

3. État de la situation financière consolidée

(en millions d'euros)

Notes explicatives

31 décembre 2020

31 décembre 2019 (1)

ACTIF

Goodwill

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

Participations dans les sociétés mises en équivalence Autres actifs financiers non courants

Actifs sur retraites et engagements assimilés Actifs d'impôt différé

6.1

2 512 2 571 6.2

2 341 2 694 6.3

4 919

5 346

4.5.3.2

108 152

8.1.1

641 702

5.3

19 13

9.2

440 437

ACTIF NON COURANT Stocks nets

10 980

11 915

Créances clients nettes Autres créances

Actifs d'impôt exigible

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs destinés à être cédés

ACTIF COURANT

TOTAL ACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

4.4 4.2

8.1.1 8.1.3.2

1 582

2 674

508 455

30 33

100 20

2 951

22

7 867 18 847

1 896

2 821

1 773 - 6 998 18 913

Capital social

Primes

Écarts de conversion Réserves consolidées

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ Participations ne donnant pas le contrôle

10.1.1 10.1.1 10.1.2

242 1 545 (271) 1 710

3 226

241 1 531 71

2 786

4 629

CAPITAUX PROPRES

10.1.3

756 3 982

835 5 464

Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à plus d'un an Autres provisions - part à plus d'un an

Dettes financières à long terme - part à plus d'un an Autres passifs financiers - part à plus d'un an

Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle - part à plus d'un an

Subventions - part à plus d'un an

Passifs d'impôt différé

PASSIF NON COURANT

5.3 7.1 8.1.2 8.1.1

1 091

1 185

369

313

3 869

4 417

42 38

8.1.2.2

18 20

101 87

9.2

67 76

Dettes fournisseurs d'exploitation

Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à moins d'un an Autres provisions - part à moins d'un an

Subventions - part à moins d'un an Passifs d'impôt exigible

Autres dettes

Dettes financières à long terme - part à moins d'un an Autres passifs financiers - part à moins d'un an

Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle - part à moins d'un an

Financements court terme

Concours bancaires

Passifs destinés à être cédés PASSIF COURANT

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

5.3 7.1

8.1.2 8.1.1

8.1.2.2

8.1.2.3 8.1.2.3

5 557

4 697

6 136 4 762

58 69

369 201

31 41

132 124

1 590

1 578

622 193

90 14

50 59

1 631 247

6 22

32 3

9 308 18 847

7 313 18 913

(1) Pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, l'état de la situation financière consolidée a été modifié par rapport à celui présenté dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019, publiés en février 2020, afin de tenir compte de l'exclusion des Financements court terme de la définition de la Trésorerie nette (cf. Note 8.1.2.3).

Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

