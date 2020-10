Valeo : - Evolution de la gouvernance et plan de succession

Evolution de la gouvernance et plan de succession

Dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général à partir de janvier 2022, Jacques Aschenbroich demeurant Président du Conseil d’administration pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur et Christophe Périllat, actuel Directeur des Opérations de Valeo, étant nommé Directeur Général.



Nomination de Christophe Périllat en qualité de Directeur Général Adjoint à compter de ce jour et en qualité de Directeur Général Délégué à l’issue de l’Assemblée générale annuelle devant se tenir en mai 2021. Le Conseil d’administration proposera également à cette assemblée générale la nomination de Christophe Périllat en tant qu’administrateur.

Paris, le 27 octobre 2020 - Le Conseil d’administration de Valeo a engagé durant le second semestre 2019, sous le pilotage du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise, un travail approfondi en vue d’arrêter un plan de succession de Jacques Aschenbroich. Ce plan a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration de Valeo lors de sa réunion du 27 octobre 2020. Il fait suite à la décision du Conseil d’administration, prise dans le cadre du renouvellement du mandat d’administrateur de Jacques Aschenbroich lors de l’assemblée générale du 23 mai 2019 de Valeo, de mettre en œuvre la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général.

Selon ce plan de succession, Jacques Aschenbroich demeurera, pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’en mai 2023, Président du Conseil d’Administration avec des missions spécifiques visant à assurer une transition harmonieuse avec Christophe Périllat, actuel Directeur des Opérations de Valeo, qui lui succédera à partir de janvier 2022 aux fonctions de Directeur Général de la Société.

Dans cette perspective, Christophe Périllat est nommé Directeur Général Adjoint de Valeo à compter de ce jour et jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de mai 2021, date à laquelle le Conseil d’administration le nommera Directeur Général Délégué de Valeo. Le Conseil d’administration proposera par ailleurs à l’assemblée générale de mai 2021 de se prononcer sur la nomination de Christophe Périllat en tant qu’administrateur de Valeo.

Biographie de Jacques Aschenbroich

Après avoir exercé plusieurs fonctions dans l'Administration et avoir mené une carrière industrielle au sein du Groupe Saint-Gobain, Jacques Aschenbroich a rejoint Valeo le 20 mars 2009 en tant que Directeur Général, avant d'être nommé Président-Directeur Général le 18 février 2016. Il est administrateur de BNP Paribas et de Veolia. Jacques Aschenbroich est Ingénieur du Corps des Mines.

Biographie de Christophe Périllat

Entré dans le groupe Valeo en 2000, Christophe Périllat a occupé de nombreuses fonctions de direction dans des entités de taille croissante du groupe jusqu'à en devenir le Directeur des Opérations en 2011. Christophe Périllat a auparavant travaillé dans l'industrie aéronautique au sein de l'équipementier Labinal, dans des fonctions de supply chain, de direction d'usine, de projet et de filiale, en France et aux Etats-Unis. Il est administrateur de la société ALD. Christophe Périllat est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines. Il est titulaire de l'EMBA d'HEC.





