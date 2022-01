Valeo : Evolution de la gouvernance – nomination de Christophe Périllat en tant que Directeur Général de Valeo

Le Conseil d'administration de Valeo réuni ce jour a décidé, conformément au plan de succession annoncé le 27 octobre 2020, de nommer Christophe Périllat Directeur Général de Valeo. Jacques Aschenbroich continue d'assumer la fonction de Président du Conseil d'administration pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.

Le Conseil d'administration a remercié chaleureusement Jacques Aschenbroich et lui a fait part de sa profonde gratitude pour son bilan exceptionnel pendant 13 années à la tête du Groupe Valeo, période pendant laquelle Valeo a doublé de taille et sa capitalisation boursière a été multipliée par plus de sept. Sous l'impulsion de Jacques Aschenbroich, Valeo s'est positionnée parmi les leaders mondiaux dans les segments les plus porteurs de l'industrie automobile tels que les systèmes d'aide à la conduite et l'électrification, plaçant ainsi Valeo au cœur des deux grandes révolutions actuelles de la mobilité. Le Conseil d'administration se réjouit de pouvoir continuer à compter sur Jacques Aschenbroich en tant que Président pendant cette période de transition managériale.

Le Conseil d'administration se félicite de la nomination de Christophe Périllat en qualité de Directeur Général et lui exprime toute sa confiance et son soutien dans ses nouvelles fonctions. Le Conseil pourra s'appuyer sur sa grande expertise du secteur automobile et sa connaissance intime de Valeo acquise en 20 ans de carrière au sein du Groupe. Le Conseil d'administration est fier du positionnement privilégié atteint par le Groupe sous la direction de Jacques Aschenbroich et est convaincu que Christophe Périllat saura saisir toutes les nouvelles opportunités lui permettant de continuer cette transformation.

A l'issue du Conseil d'administration en date du 26 janvier 2022, Jacques Aschenbroich a déclaré :

« Cette évolution de la gouvernance est l'aboutissement d'un plan de succession graduel annoncé en octobre 2020 qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Je me réjouis de la décision de nommer Christophe Périllat en qualité de Directeur Général. Je suis convaincu que la qualité de son parcours au sein du Groupe depuis plus de 20 ans et sa connaissance approfondie du secteur automobile lui permettront de guider le groupe Valeo dans la révolution automobile en cours et de définir les orientations stratégiques nécessaires pour renforcer son leadership et capturer toutes les opportunités dans les années à venir. Je continuerai à le soutenir avec l'aide de nos 110 300 collaborateurs en ma qualité de Président du Conseil d'administration.»

Christophe Périllat a déclaré :

« Je remercie Jacques Aschenbroich et le Conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me nommant Directeur Général. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends ces fonctions et je sais que je pourrai compter sur l'ensemble de nos collaborateurs qui sont prêts à relever tous les défis. Je mesure la responsabilité qui est la mienne envers l'ensemble de nos parties prenantes, nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires et nos actionnaires et je veux les assurer de ma volonté de poursuivre le développement du Groupe et de renforcer encore plus sa position à l'avant-garde des segments les plus dynamiques de l'industrie automobile, partout dans le monde. »

Entré dans le groupe Valeo en 2000, Christophe Périllat a occupé de nombreuses fonctions de direction dans des entités de taille croissante du groupe jusqu'à en devenir le Directeur des Opérations en 2011, le Directeur Général Adjoint en octobre 2020, le Directeur Général Délégué en mai 2021 et le Directeur Général le 26 janvier 2022. Depuis mai 2021, Christophe Périllat siège également au Conseil d'administration de Valeo. Christophe Périllat a auparavant travaillé dans l'industrie aéronautique au sein de l'équipementier Labinal, dans des fonctions de supply chain, de direction d'usine, de projet et de direction de filiale, en France et aux Etats-Unis. Il est administrateur de la société ALD. Christophe Périllat est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines de Paris. Il est titulaire de l'EMBA d'HEC.