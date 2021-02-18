Valeo : La production automobile va baisser de 800.000 unités au T1 à cause de la pénurie de semiconducteurs

18 février (Reuters) - Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, a
déclaré mercredi:
* ESTIMER À ENVIRON 800.000 VÉHICULES LA BAISSE DE
PRODUCTION
MONDIALE LIÉE À LA PÉNURIE DE PUCES AU PREMIER TRIMESTRE
* ESTIMER D'APRÈS SES RETOURS CLIENTS QUE LA SITUATION
DEVRAIT
COMMENCER À S'ARRANGER À LA FIN DU T2
* NE PAS VOIR POUR LE MOMENT D'IMPACT DE LA PÉNURIE DE
SEMI-CONDUCTEURS SUR SES PROPRES LIGNES DE PRODUITS HYBRIDES ET
ÉLECTRIQUES
* QUE LA PÉNURIE DE PUCES NE DEVRAIT PAS AVOIR D'IMPACT SUR
L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE SI LA BAISSE DU S1 EST BIEN COMPENSÉE AU
S2, COMME LE DISENT LES CONSTRUCTEURS
(Gilles Guillaume)