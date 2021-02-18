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Valeo : La production automobile va baisser de 800.000 unités au T1 à cause de la pénurie de semiconducteurs

18/02/2021 | 18:44
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18 février (Reuters) - Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, a déclaré mercredi:

* ESTIMER À ENVIRON 800.000 VÉHICULES LA BAISSE DE PRODUCTION MONDIALE LIÉE À LA PÉNURIE DE PUCES AU PREMIER TRIMESTRE

* ESTIMER D'APRÈS SES RETOURS CLIENTS QUE LA SITUATION DEVRAIT COMMENCER À S'ARRANGER À LA FIN DU T2

* NE PAS VOIR POUR LE MOMENT D'IMPACT DE LA PÉNURIE DE SEMI-CONDUCTEURS SUR SES PROPRES LIGNES DE PRODUITS HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES

* QUE LA PÉNURIE DE PUCES NE DEVRAIT PAS AVOIR D'IMPACT SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE SI LA BAISSE DU S1 EST BIEN COMPENSÉE AU S2, COMME LE DISENT LES CONSTRUCTEURS (Gilles Guillaume)


© Reuters 2021
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Résultat net 2020 -913 M -1 103 M -
Dette nette 2020 3 597 M 4 345 M -
PER 2020 -8,36x
Rendement 2020 0,72%
Capitalisation 7 780 M 9 400 M -
VE / CA 2020 0,69x
VE / CA 2021 0,59x
Nbr Employés 114 700
Flottant 96,8%
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Ecart / Objectif Moyen -6,90%
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Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jacques Aschenbroich Chairman & Chief Executive Officer
Robert Charvier Chief Financial Officer
Jean-François Tarabbia SVP-Product Marketing, Research & Development
Christophe Le Ligné Chief technology Officer
Christophe Périllat-Piratoine Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VALEO0.37%9 363
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