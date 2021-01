Valeo signe la plus forte progression du SBF 120 ce matin, avec un gain de 3,67% à 31,67 euros, dans le sillage de ses résultats préliminaires portant sur la deuxième moitié de son exercice 2020. L’équipementier automobile n’a pas pu attendre pour communiquer la bonne nouvelle : les objectifs sont dépassés. Ces derniers avaient pourtant déjà été relevés fin octobre.



Pour le second semestre 2020, la marge d'Ebitda sera ainsi supérieure à 13,5 % du chiffre d'affaires, ce qui surpasse la guidance du groupe (" supérieure à 12 % ") et les attentes du consensus (12,1%). Jefferies calcule que cela implique un Ebitda de 1,267 milliard d'euros, soit 13% de plus que les prévisions du marché (1,119 milliard d'euros).



Valeo a profité d'une bonne maîtrise des coûts, en particulier des dépenses de R&D et des frais généraux, et de bonnes performances opérationnelles.



De plus, grâce à un strict contrôle des investissements et des stocks, le cash flow libre atteindra un niveau supérieur à 1,3 milliard d'euros. L'objectif du management (" supérieur à 600 millions d'euros "), tout comme les attentes du consensus (environ 600 millions d'euros), sont pulvérisées.



Sur l'ensemble de l'année 2020, malgré la profonde crise de la Covid, Valeo aura ainsi généré un cash flow libre positif, supérieur à 275 millions d'euros.



Grâce à ces bonnes performances, l'endettement financier net a pu être ramené à un niveau inférieur à 3 milliards d'euros à fin 2020, un an en avance par rapport aux objectifs. " Nous avons retrouvé une structure financière robuste qui nous permet d'aborder avec confiance les défis de 2021 ", s'est ainsi réjoui Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo.



Les performances ont également été satisfaisantes du côté de l'activité, malgré l'accélération de la deuxième vague du Covid-19. Lors du quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires a atteint 5 milliards d'euros, ce qui se révèle supérieur aux attentes du consensus (4,8 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires première monte s'élève à 4,2 milliards d'euros, soit une croissance de 5,3 % à périmètre et taux de change constants.



Les résultats définitifs de l'exercice 2020 seront publiés après le Conseil d'administration du 18 février prochain. C'est à ce moment-là que Valeo lèvera le voile sur ses perspectives 2021.



Au vu de ces solides performances semestrielles, UBS estime que les attentes du consensus concernant la marge d'Ebit pour 2021 pourraient être revu à la hausse de 10%. Le broker a donc réitéré, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 31 euros sur le titre Valeo.