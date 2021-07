Valeo : Six innovations majeures de Valeo pour une mobilité plus sûre et plus propre seront présentées au salon IAA…

Ce n'est plus seulement le rendez-vous international de l'automobile, c'est aussi désormais celui où se dessine l'avenir de la mobilité. Les innovations de Valeo présentées dans la capitale de la Bavière du 7 au 12 septembre prochain s'inscrivent déjà dans cette transformation. Toutes répondent à cette demande pour une mobilité plus sûre, plus propre et plus diverse.

Cette année 2021 est déjà historique dans l'histoire de la mobilité. Elle est celle de la commercialisation de la première voiture au monde pouvant atteindre le niveau 3 d'autonomie. Elle est équipée du LiDAR de Valeo. Seul le concours d'un LiDAR 3D au sein d'un ensemble de capteurs permet d'atteindre le niveau 3 d'autonomie. Les assistances à la conduite (ADAS) transforment aujourd'hui la mobilité et Valeo en est le leader mondial, équipant de ses technologies une voiture neuve sur quatre dans le monde.

Valeo présentera ainsi un système de manœuvres de stationnement autonome (Automated Valet Parking) développé en collaboration avec BMW, permettant à une voiture d'aller se garer seule dans un parking.

Valeo présentera aussi sa voiture autonome Valeo Drive4U qui roulera sur route ouverte dans et hors de la ville de Munich (sur la Blue Lane) en conduite automatisée, atteignant le niveau 4 d'autonomie, en étant uniquement équipée de capteurs Valeo déjà produits en série (LiDARs, caméras, radars, ultrasons, etc.). Ce véhicule prototype sait gérer les trafics urbains et périurbains, les embouteillages, les intersections, les ronds-points, les feux de circulation, les passages piétons, les zones de travaux. Il est doté de deux autres fonctionnalités qui accroissent la sécurité : grâce à la technologie Valeo Drive4U Locate, il localise la voiture sur la route avec une précision centimétrique, quand la marge d'erreur avec un GPS standard va jusqu'à 5 mètres ; grâce à l'Intelligence artificielle, il anticipe les trajectoires des personnes vulnérables autour de la voiture et freine avant même qu'elles aient opéré leur mouvement (Valeo MovePredict.ai).

Valeo aborde le défi de la mobilité plus sûre de manière globale. Il y a les solutions qui donnent à l'automobile la capacité de voir, de comprendre son environnement et de prendre les bonnes décisions. Il y a aussi celles qui font voyager dans un habitacle sain. Valeo présente ainsi à Munich un ensemble de technologies transformant les véhicules en « boucliers sanitaires ». Valeo montrera aussi un système inédit de mesure de signes vitaux, permettant de faire une évaluation sur les risques de santé (suspicion de Covid-19)*. Cette technologie adaptée au monde médical provient du savoir-faire automobile de Valeo.

Les systèmes de visibilité (l'éclairage ou l'essuyage), domaines dans lesquels Valeo est leader mondial, sont aussi un puissant levier pour améliorer la sécurité. Les nouveaux systèmes d'éclairage intelligents de Valeo deviennent de véritables assistants de conduite. Ce sont des phares capables de dessiner les courbes de la route et d'annoncer les prochains virages dans le champ de vision du conducteur. Avancer dans la nuit ou sous la pluie se fait alors de manière sûre et confortable. Les feux arrière connectés aux caméras de la voiture et à leur environnement via la 5G, peuvent, eux, prévenir d'un danger en affichant des messages de sécurité destinés à tous les usagers de la route.

L'autre grand challenge de la mobilité est celui du respect du climat. La réduction des émissions de CO2 et la préservation de l'environnement font partie de l'ADN de Valeo. Pionnier de l'électrification des véhicules, Valeo a investi plus de 10 milliards d'euros ces 10 dernières années dans le domaine, pour en devenir numéro un mondial. Au moment où la Commission européenne officialise de nouvelles mesures pour réduire davantage les émissions de CO2, Valeo est déjà prêt pour cette transformation radicale de la mobilité. Valeo peut électrifier tous les véhicules, les automobiles, mais aussi tous les nouveaux engins de mobilité urbaine : vélos, scooters, droïdes de livraison, etc. Démonstration en sera faite dans l'enceinte du salon IAA Mobility aussi bien que dans les rues de Munich.

Les plateformes technologiques d'électrification de Valeo couvrent tous les segments et tous les usages, allant des solutions abordables en 48 V aux systèmes les plus puissants (grâce à ses produits issus de la Joint-Venture Valeo-Siemens eAutomotive).

Le salon IAA Mobility 2021 accueillera ainsi le vaisseau amiral de la gamme électrifiée d'un constructeur automobile premium allemand, entièrement propulsée par un système développé par Valeo-Siemens eAutomotive (moteurs, transmission et onduleur). Ses systèmes thermiques pour les batteries et la climatisation proviennent également de Valeo.

Au salon de Munich, Valeo présentera en première mondiale des nouvelles bornes de recharge pouvant alimenter tous les véhicules électriques, quel que soit leur voltage et proposant des fonctionnalités de pilotage intelligent de l'énergie (recharge au moment où l'électricité est la moins coûteuse ou bien au moment où elle provient d'une source verte comme des panneaux solaires ou éoliennes).

L'innovation est au cœur de la stratégie de Valeo. En 2020, 94% du chiffre d'affaires première monte de Valeo a été généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et à l'amélioration de la sécurité, tandis que 56% des commandes enregistrées ont porté sur des technologies qui n'existaient pas il y a encore trois ans.

