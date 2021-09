Valeo : Six innovations majeures de Valeo pour une mobilité plus sûre, plus diverse et plus propre présentées au salon…

Plus sûre ? Le Covid-19 a imposé la question de la sécurité sanitaire. Valeo y répond avec des innovations adaptées aux usages. Valeo a ainsi développé un purificateur d'air à rayons ultraviolets pour autobus et autocars. Il élimine plus de 95% des virus, microbes et bactéries, durant les trajets, avec des voyageurs à bord. Pour les voitures, Valeo a conçu des filtres à air à haute efficacité qui bloquent 96% des allergènes et 99,4% des virus, dont le coronavirus. Une voiture neuve sur deux en sera équipée d'ici cinq ans.

Les technologies de Valeo sont si efficientes qu'elles vont au-delà de l'automobile désormais. Valeo a mis au point, en lien avec des hôpitaux et des instituts de recherche*, un appareil de détection des signes vitaux, capable d'évaluer les risques de santé et de présumer, notamment, en moins de deux minutes et sans aucun contact, si une personne a le Covid ou non. Présenté en première mondiale au salon IAA Mobility, il repose sur les systèmes d'analyse de l'attention du conducteur (DMS, Driver Monitoring System de Valeo et que l'on verra bientôt sur des voitures fabriquées en série.

Pour une mobilité plus sûre, Valeo a fait de l'aide à la conduite (les ADAS) l'un de ses champs majeurs d'innovation. De fait, une voiture neuve sur quatre dans le monde est équipée d'une des technologies d'assistance à la conduite de Valeo, ce qui en fait le leader mondial en la matière. Valeo maîtrise le système dans sa globalité. Il s'agit du hardware, avec le portefeuille de capteurs le plus étendu de l'industrie automobile, des calculateurs électroniques centraux qui fusionnent les informations et du software. Ces logiciels représentent une part de plus en plus importante dans les véhicules.

Valeo présentera ainsi un système permettant à une voiture d'aller se garer seule dans un parking (Automated Valet Parking). Les caméras et les logiciels de Valeo installés dans les parkings contribuent à assurer ces manœuvres autonomes. Ils sont la prolongation naturelle des systèmes d'aide à la conduite embarqués dans les véhicules.

Valeo présentera aussi son prototype de voiture autonome Valeo Drive4U. Il roulera sur route ouverte à Munich et atteindra le niveau 4 d'autonomie en étant uniquement équipé de capteurs Valeo déjà produits en série (LiDARs, caméras, radars, ultrasons, etc.). Pour accroître la sécurité, il dispose de la technologie Valeo Drive4U Locate, laquelle localise la voiture avec une précision centimétrique. Il repère aussi les personnes vulnérables autour de la voiture et freine avant qu'elles aient opéré leur mouvement (Valeo MovePredict.ai).

La visibilité (l'éclairage ou l'essuyage), domaine dans lequel Valeo est leader mondial est aussi un puissant levier pour améliorer la sécurité. Les nouveaux systèmes d'éclairage intelligents de Valeo deviennent de véritables assistants de conduite. Les phares dessinent ainsi les courbes de la route et annoncent les prochains virages dans le champ de vision du conducteur. Les feux arrière connectés aux caméras de la voiture et à leur environnement via la 5G, pourront, eux, prévenir d'un danger en affichant des messages de sécurité destinés à tous les usagers de la route.

_____

* Le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (Belgique) ; les centres mobiles de détection du Covid de l'Ecole Polytechnique à Palaiseau (France), à Breves et à Huy (Belgique) ; l'APHP Henri Mondor de Créteil (France) ; le centre médical Rabin de Jérusalem (Israël) ; l'Hôpital Régional Dr Mohamed Ben Salah de Moknine (Tunisie).

Une mobilité plus diverse et plus propre ? A l'heure où la Commission européenne officialise de nouvelles mesures pour réduire davantage les émissions de CO2, Valeo est déjà prêt pour cette transformation radicale de la mobilité. Valeo peut électrifier tous les véhicules, les automobiles, mais aussi tous les nouveaux engins de mobilité urbaine : vélos, scooters, droïdes de livraison, etc. Démonstration en sera faite dans l'enceinte du salon IAA Mobility aussi bien que dans les rues de Munich.

Les plateformes technologiques d'électrification de Valeo couvrent tous les segments et tous les usages, allant des solutions abordables en 48 V aux systèmes les plus puissants, grâce à ses produits issus de la Joint-Venture Valeo-Siemens eAutomotive.

Le salon IAA Mobility 2021 accueillera ainsi le vaisseau amiral de la gamme électrifiée d'un constructeur automobile premium allemand, entièrement propulsée par un système électrique développé par Valeo-Siemens eAutomotive (moteurs, transmission et onduleur qui est le cerveau du système électrique). D'ici 2023, plus de 90 modèles de voitures seront équipés des technologies de la Joint-Venture Valeo Siemens eAutomotive.

Valeo ajoute à ce portefeuille de technologies électriques la gestion thermique associée. Sans elle, la révolution de l'électrification ne serait pas possible. Valeo contribue au développement du véhicule électrique à travers une expertise complète, portant à la fois sur le refroidissement de la batterie, les pompes à chaleur, les compresseurs électriques, ainsi qu'une gestion du confort thermique optimisée dans l'habitacle.

Aujourd'hui, Valeo va encore plus loin dans l'écosystème de l'électrification. Le Groupe présente ainsi en première mondiale, au salon de Munich, des nouvelles bornes de recharge. Elles peuvent alimenter tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elles permettent la recharge au moment où l'électricité est la moins coûteuse ou bien lorsqu'elle provient d'une source verte comme des panneaux solaires ou des éoliennes. Elles peuvent également redistribuer l'électricité non utilisée par le véhicule, soit vers le réseau électrique, soit pour une alimentation directe d'appareil électrique. Les bornes de charge de Valeo sont la prolongation naturelle des chargeurs embarqués que Valeo conçoit et produit pour les voitures électriques.

Comme le révèle le salon IAA Mobility 2021 de Munich, la mobilité ne se résume plus à la voiture, c'est aussi désormais l'écosystème qui l'entoure. Valeo est au rendez-vous de cette mutation, lui qui a placé l'innovation au cœur de sa stratégie. Ses technologies automobiles prennent désormais place hors de la voiture, dans les infrastructures. Cela concourt à assurer une continuité technique entre les véhicules et leur environnement. Cela permet également aux acteurs de la mobilité et aux usagers de bénéficier des coûts et de la qualité des produits automobiles fabriqués en grande série.