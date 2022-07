Valeo accuse une perte au S1, les marges pénalisées par les pénuries et l'inflation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo a annoncé mardi une perte nette au titre du premier semestre, dans un contexte marqué par les pertes de volumes liées à la pénurie de composants électroniques et aux mesures de confinement en Chine, ainsi que par l'augmentation du prix des matières premières.

Au premier semestre, Valeo a accusé une perte nette de 48 millions d'euros contre un bénéfice de 90 millions d'euros un an plus tôt.

Valeo a réalisé un chiffre d'affaires de 9,41 milliards d'euros au cours du semestre écoulé, en croissance de 5% tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 1,11 milliard d'euros, en repli de 8%. La marge d'Ebitda de l'industriel a ainsi été ramenée de 13,4% à 11,8% en un an.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 81 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 9,32 milliards d'euros au premier semestre.

Dans le même temps, la marge opérationnelle du groupe a reculé de 4,6% à 2,7% du chiffre d'affaires.

Le cash-flow libre s'est pour sa part inscrit à 179 millions d'euros, contre 145 millions d'euros au premier semestre de 2021.

Commentant son activité, l'équipementier a évoqué une "forte dynamique commerciale avec des prises de commandes de 13,1 milliards d'euros pour Valeo et 2,9 milliards d'euros pour VSeA [Valeo Siemens eAutomotive]".

Pour l'ensemble de l'année, Valeo table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 19,2 milliards et 20 milliards d'euros, une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) située entre 11,8% et 12,3%, une marge opérationnelle de 3,2% à 3,7%, et un flux de trésorerie disponible d'environ 320 millions d'euros.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2022 12:29 ET (16:29 GMT)