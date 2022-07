Valeo affiche un bénéfice supérieur à la moyenne alors que la pénurie de puces s'améliore et que l'adoption des véhicules électriques s'accélère.

Le bénéfice semestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Valeo a chuté de près de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,11 milliard d'euros (1,12 milliard de dollars), mais a dépassé les prévisions du consensus des analystes fournies par l'entreprise, qui étaient de 1,07 milliard d'euros.

"Le contexte a été difficile", a déclaré le PDG Christophe Perillat aux journalistes, faisant référence aux pénuries de puces électroniques qui ont frappé le secteur automobile. Toutefois, il a déclaré que la situation des puces "s'améliore".

Des pressions supplémentaires ont été exercées par la hausse des coûts dans les chaînes d'approvisionnement serrées dont dépendent les fabricants de pièces automobiles pour produire des composants.

Valeo a déclaré en février qu'elle prévoyait une marge bénéficiaire de base pour 2022 dans une fourchette de 11,8 à 12,3 %, contre 13,4 % l'année dernière.

IHS Markit, qui suit les données et prédit la production automobile, a prévu ce mois-ci que la production mondiale de véhicules légers atteindrait 81 millions cette année, contre environ 77 millions en 2021.

POUSSÉE VERS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Valeo a ajouté dans un communiqué qu'elle était "particulièrement satisfaite" de ses prises de commandes, notamment dans le domaine de l'électrification des véhicules et des systèmes avancés d'aide à la conduite.

L'Union européenne poursuit ses projets d'émissions nettes nulles d'ici 2050, ce qui incite les constructeurs et les équipementiers à accroître leurs investissements dans les véhicules électriques (VE).

Au cours des derniers mois, Valeo a signé de nombreux accords et partenariats dans le domaine des VE, dont un contrat majeur avec BMW pour équiper la prochaine plateforme VE du constructeur allemand avec ses systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

En février, elle a annoncé conjointement avec Renault son projet de développer en France un véhicule à moteur électrique de nouvelle génération.

Le plan "Move Up" de Valeo, dévoilé en février, mise sur l'adoption accélérée de l'électrification des véhicules et des systèmes ADAS.

Les prises de commandes de Valeo au cours des six premiers mois de 2022 se sont élevées à 13,1 milliards d'euros, et à 2,9 milliards pour Valeo Siemens eAutomotive, a indiqué le groupe, ajoutant que cela "nous met parfaitement en ligne" avec le plan Move Up.

(1 $ = 0,9872 euros)