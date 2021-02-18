18 février (Reuters) - Valeo SA:
* MARGE D'EBITDA DE 13,9% DU CHIFFRE DAFFAIRES AU S2
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 16,44 MDS CONTRE EUR
19,48 MDS
IL Y A UN AN
* EBITDA EN 2020 À EUR 1,51 MDS CONTRE EUR 2,50 MDS IL Y A
UN AN
* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE DE LEXERCICE
2020 EST
UNE PERTE DE -1 089 MILLIONS DEUROS (-6,6 % DU CHIFFRE
DAFFAIRES)
* DIVIDENDE DE 0,30 EURO PAR ACTION PROPOSÉ AU VOTE DES
ACTIONNAIRES LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
* PERSPECTIVES: NOTRE SCENARIO DE BASE POUR LANNÉE 2021
-QUI
CORRESPOND À LA BORNE HAUTE DE NOTRE GUIDANCE- EST UNE
CROISSANCE DE 10 % DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
* OBJECTIFS 2021: CHIFFRE D'AFFAIRES EUR 17,6 -18,2 MDS
* OBJECTIFS 2021: EBITDA EUR 14,9 - 15,5 MDS
* OBJECTIFS 2021: CASH FLOW LIBRE EUR 330 -550 MLNS
* PERSPECTIVES: AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
MALGRÉ
DES COÛTS ADDITIONNELS ESTIMÉS À ENVIRON 80 MILLIONS DEUROS
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(Gdansk Newsroom)