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VALEO

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Valeo : annonce l'évolution de sa gouvernance

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27/10/2020 | 18:12

27 octobre (Reuters) - VALEO SA:

* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE ET PLAN DE SUCCESSION

* DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PARTIR DE JANVIER 2022, JACQUES ASCHENBROICH DEMEURANT PRÉSIDENT DU CONSEIL DADMINISTRATION POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DE SON MANDAT DADMINISTRATEUR ET CHRISTOPHE PÉRILLAT, ACTUEL DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE VALEO, ÉTANT NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL

* NOMINATION DE CHRISTOPHE PÉRILLAT EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À COMPTER DE CE JOUR ET EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À LISSUE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEVANT SE TENIR EN MAI 2021

* LE CONSEIL DADMINISTRATION PROPOSERA ÉGALEMENT À CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA NOMINATION DE CHRISTOPHE PÉRILLAT EN TANT QUADMINISTRATEUR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


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Données financières
CA 2020 16 389 M 19 392 M -
Résultat net 2020 -942 M -1 115 M -
Dette nette 2020 4 003 M 4 736 M -
PER 2020 -7,25x
Rendement 2020 0,64%
Capitalisation 6 645 M 7 853 M -
VE / CA 2020 0,65x
VE / CA 2021 0,55x
Nbr Employés 114 700
Flottant 96,5%
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Durée : Période :
Valeo : Graphique analyse technique Valeo | Zone bourse
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 27,40 €
Dernier Cours de Cloture 27,75 €
Ecart / Objectif Haut 65,8%
Ecart / Objectif Moyen -1,26%
Ecart / Objectif Bas -38,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jacques Aschenbroich Chairman & Chief Executive Officer
Christophe Périllat-Piratoine Chief Operating Officer
Robert Charvier Chief Financial Officer
Jean-François Tarabbia SVP-Product Marketing, Research & Development
Christophe Le Ligné Chief technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VALEO-11.65%7 853
DENSO CORPORATION-1.87%36 501
APTIV PLC3.39%26 514
CONTINENTAL AG-14.91%23 182
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD-4.49%20 078
WEICHAI POWER CO., LTD.-6.93%17 414
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