Valeo : annonce l'évolution de sa gouvernance

27 octobre (Reuters) - VALEO SA:
* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE ET PLAN DE SUCCESSION
* DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PARTIR DE JANVIER
2022, JACQUES ASCHENBROICH DEMEURANT PRÉSIDENT DU CONSEIL
DADMINISTRATION POUR LA DURÉE RESTANT À COURIR DE SON MANDAT
DADMINISTRATEUR ET CHRISTOPHE PÉRILLAT, ACTUEL DIRECTEUR DES
OPÉRATIONS DE VALEO, ÉTANT NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL
* NOMINATION DE CHRISTOPHE PÉRILLAT EN QUALITÉ DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT À COMPTER DE CE JOUR ET EN QUALITÉ DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À LISSUE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DEVANT SE TENIR EN MAI 2021
* LE CONSEIL DADMINISTRATION PROPOSERA ÉGALEMENT À CETTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA NOMINATION DE CHRISTOPHE PÉRILLAT EN TANT
QUADMINISTRATEUR
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)