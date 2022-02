Valeo chute en Bourse après avoir livré des prévisions 2022 jugées prudentes

Données financières EUR USD CA 2021 17 291 M 19 261 M - Résultat net 2021 150 M 167 M - Dette nette 2021 3 064 M 3 413 M - PER 2021 39,2x Rendement 2021 1,87% Capitalisation 5 706 M 6 356 M - VE / CA 2021 0,51x VE / CA 2022 0,42x Nbr Employés 110 300 Flottant - Graphique VALEO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VALEO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 23,61 € Objectif de cours Moyen 30,08 € Ecart / Objectif Moyen 27,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jacques Aschenbroich Chief Executive Officer & Executive Director Robert Charvier Chief Financial Officer Geoffrey Bouquot VP-Strategy & External Relations Catherine Delhaye Chief Compliance & Ethics Officer Thierry Moulonguet Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) VALEO -11.17% 6 356 DENSO CORPORATION -15.65% 53 164 APTIV PLC -18.63% 36 308 MAGNA INTERNATIONAL INC. -8.08% 21 806 WEICHAI POWER CO., LTD. -11.01% 19 800 CONTINENTAL AG -15.74% 17 479