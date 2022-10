Valeo : confirme sa guidance 2022

L'équipementier automobile Valeo a dévoilé un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022 en progression de 19% à 5,25 milliards d'euros à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires première monte est en forte hausse de 24% à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de la forte reprise de la production automobile mondiale par rapport à la même période en 2021. Le chiffre d'affaires du marché du remplacement affiche également une forte accélération avec un chiffre d'affaires en hausse de 9% à périmètre et taux de change constants.



Il bénéficie de l'augmentation et du vieillissement du parc automobile, de l'accroissement de l'attractivité de l'offre de Valeo vers des produits à valeur ajoutée (kit dans le domaine de la Transmission) et de l'impact des hausses de prix.



Les ventes " Divers " (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en baisse de 26% à périmètre et taux de change constants.



Au vu des dernières estimations de production automobile publiées par S&P Global le 14 octobre 2022, des niveaux actuels des prix des matières premières et des prix estimés de l'énergie, de la dynamique constructive des discussions sur les prix menées avec ses clients et de l'efficience opérationnelle constatée dans ses usines, Valeo a confirmé ses objectifs financiers 2022 publiés le 25 février dernier.



Il vise ainsi un chiffre d'affaires compris entre 19,2 et 20 milliards d'euros ; un Ebitda correspondant à 11,8- 12,3% du chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle de 3,2 à 3,7% du chiffre d'affaires et un cash flow libre de 320 millions d'euros.