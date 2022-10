Valeo confirme ses objectifs après une hausse de 33% de son chiffre d'affaires au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo a confirmé jeudi ses objectifs pour 2022 après avoir enregistré une progression de 33% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, Valeo table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 19,2 milliards et 20 milliards d'euros, une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) située entre 11,8% et 12,3%, une marge opérationnelle de 3,2% à 3,7% et sur un flux de trésorerie disponible d'environ 320 millions d'euros.

L'équipementier a réitéré ces projections alors que son chiffre d'affaires s'est établi à 5,25 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 3,96 milliards d'euros un an plus tôt, affichant une hausse de 19% à périmètre et taux de change constants.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 5,28 milliards d'euros.

"Au troisième trimestre, la production automobile est en hausse de 27% par rapport à la même période en 2021", a commenté Valeo dans un communiqué. "Elle bénéficie d'un effet de base favorable, conséquence de la pénurie de composants électroniques qui avait fortement pénalisé la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile au troisième trimestre 2021", a indiqué le groupe.

"Les variations des taux de change ont un impact positif de 6% en raison, principalement, de la dépréciation de l'euro face au dollar américain et au yuan chinois", a souligné l'industriel.

"Les changements de périmètre ont un impact positif de 8%", a précisé l'équipementier. "Ils résultent principalement de l'intégration à compter du 1er juillet 2022 de l'activité électrique Haute Tension. Cette dernière, qui enregistre une forte accélération totalise un chiffre d'affaires de 321 millions d'euros sur la période soit une hausse de 61% par rapport à 2021", a-t-il ajouté.

Au trimestre dernier, les ventes de "première monte" ont progressé de 24% à périmètre et taux de change constants, à 3,18 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du marché du remplacement a pour sa part augmenté de 9%, à 520 millions d'euros.

