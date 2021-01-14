Valeo : estime une marge d'EBITDA supérieure à 13,5% au S2

14 janvier (Reuters) - VALEO SA:
* DONNÉES FINANCIÈRES PRÉLIMINAIRES DU SECOND SEMESTRE 2020
* SECOND SEMESTRE 2020 : MARGE D'EBITDA SUPÉRIEURE À 13,5 %
DU
CHIFFRE D'AFFAIRES
* SECOND SEMESTRE 2020 : GÉNÉRATION DE CASH FLOW LIBRE
RECORD AU
2ND SEMESTRE, SUPÉRIEURE À 1,3 MILLIARD D'EUROS, ET SUPÉRIEURE À
275 MILLIONS D'EUROS SUR L'EXERCICE 2020
* LES PERSPECTIVES 2021 SERONT PUBLIÉES APRÈS LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 18 FÉVRIER
* NOUS AVONS RETROUVÉ UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ROBUSTE QUI
NOUS
PERMET D'ABORDER AVEC CONFIANCE LES DÉFIS DE 2021 - PDG
* POUR LE SECOND SEMESTRE, L'ENDETTEMENT FINANCIER NET SERA
RAMENÉ
À UN NIVEAU INFÉRIEUR À 3 MILLIARDS D'EUROS À FIN 2020, UN AN EN
AVANCE PAR RAPPORT À NOS OBJECTIFS
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(Gdansk Newsroom)