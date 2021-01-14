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VALEO

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Valeo : estime une marge d'EBITDA supérieure à 13,5% au S2

14/01/2021 | 18:12
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14 janvier (Reuters) - VALEO SA:

* DONNÉES FINANCIÈRES PRÉLIMINAIRES DU SECOND SEMESTRE 2020

* SECOND SEMESTRE 2020 : MARGE D'EBITDA SUPÉRIEURE À 13,5 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

* SECOND SEMESTRE 2020 : GÉNÉRATION DE CASH FLOW LIBRE RECORD AU 2ND SEMESTRE, SUPÉRIEURE À 1,3 MILLIARD D'EUROS, ET SUPÉRIEURE À 275 MILLIONS D'EUROS SUR L'EXERCICE 2020

* LES PERSPECTIVES 2021 SERONT PUBLIÉES APRÈS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 FÉVRIER

* NOUS AVONS RETROUVÉ UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ROBUSTE QUI NOUS PERMET D'ABORDER AVEC CONFIANCE LES DÉFIS DE 2021 - PDG

* POUR LE SECOND SEMESTRE, L'ENDETTEMENT FINANCIER NET SERA RAMENÉ À UN NIVEAU INFÉRIEUR À 3 MILLIARDS D'EUROS À FIN 2020, UN AN EN AVANCE PAR RAPPORT À NOS OBJECTIFS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 16 392 M 19 884 M -
Résultat net 2020 -929 M -1 127 M -
Dette nette 2020 3 846 M 4 665 M -
PER 2020 -7,66x
Rendement 2020 0,55%
Capitalisation 7 257 M 8 820 M -
VE / CA 2020 0,68x
VE / CA 2021 0,57x
Nbr Employés 114 700
Flottant 96,8%
Graphique VALEO
Durée : Période :
Valeo : Graphique analyse technique Valeo | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALEO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 29,61 €
Dernier Cours de Cloture 30,22 €
Ecart / Objectif Haut 52,2%
Ecart / Objectif Moyen -2,04%
Ecart / Objectif Bas -43,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jacques Aschenbroich Chairman & Chief Executive Officer
Christophe Périllat-Piratoine Chief Operating Officer
Robert Charvier Chief Financial Officer
Jean-François Tarabbia SVP-Product Marketing, Research & Development
Christophe Le Ligné Chief technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VALEO-6.38%8 820
DENSO CORPORATION-3.29%44 862
APTIV PLC12.10%39 440
CONTINENTAL AG-1.44%29 048
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD27.98%28 882
WEICHAI POWER CO., LTD.34.32%22 500
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