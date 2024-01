Valeo et Applied Intuition s'associent pour fournir une plateforme de jumeaux numériques pour la simulation des capteurs des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Cette solution commune permettra aux équipementiers automobiles de mettre plus rapidement sur le marché des fonctions ADAS sûres et fiables. La plateforme de Valeo et Applied Intuition fournira aux équipementiers une base de données de jumeaux numériques représentant des sites du monde entier, offrant un ensemble étendu et diversifié de scénarios et d'environnements pour les tests de perception et la validation des systèmes avancés d'aide à la conduite.

En utilisant la plateforme de jumeaux numériques dans le produit de simulation de capteurs d'Applied Intuition, Spectral, les équipementiers peuvent créer des simulations plus précises qu'en utilisant les méthodes de simulation traditionnelles. Cela leur permet d'assurer la sécurité, la performance et la fiabilité des algorithmes critiques et de développer plus rapidement des systèmes de perception ADAS prêts à la production. La plateforme de jumeaux numériques se concentre sur la simulation du SCALA ?

3 LiDAR de Valeo et s'étend à d'autres capteurs Valeo pour les tests software-in-the-loop (SIL) et hardware-in-the-loop (HIL). Le partenariat entre Valeo et Applied Intuition marque une étape importante dans l'évolution de l'industrie automobile vers des solutions de mobilité plus sûres, plus efficaces et plus intelligentes. Les deux entreprises continueront à innover et à développer des technologies de pointe qui permettent des transports plus rapides, plus sûrs et plus fiables.