Valeo : et Leoni s'associent pour occuper une place de leader dans le domaine des contrôleurs de zone

Valeo et Leoni portent un grand intérêt au marché des contrôleurs de zones et collaborent déjà étroitement avec plusieurs équipementiers européens. En mutualisant leurs expertises respectives, les deux partenaires sont prêts à répondre aux appels d'offres.

L'architecture des véhicules automobiles est appelée à évoluer sensiblement au cours des prochaines années afin de répondre aux exigences de modèles de plus en plus autonomes, connectés et électrifiés, équipés de systèmes d'assistance à la conduite, de capteurs, de connecteurs, d'électronique et de logiciels. Ces véhicules seront amenés à davantage communiquer, aussi bien entre eux qu'avec les infrastructures.

Les contrôleurs de zones formeront le centre névralgique de ces nouvelles architectures de véhicules : de véritables hubs de connectivité, de transmission et de consolidation des données, de centralisation des contrôles électroniques et de gestion intelligente de la puissance.

En combinant aujourd'hui leurs expertises respectives, Valeo, fournisseur de rang 1, et Leoni, fournisseur de rang 2, visent à occuper une place de leader dans le domaine des contrôleurs de zones, grâce à une technologie de pointe et facile à intégrer, qui relèvera les défis des prochaines générations d'automobiles.

Leur solution, déjà en cours de pré-développement, conférera aux véhicules plus d'intelligence, plus de fonctionnalité et plus de capacité tout en réduisant la complexité globale, la quantité de câbles nécessaires et donc leur poids et leur coût. Cette technologie se traduira également par une distribution d'énergie optimisée et un dispositif d'alimentation sécurisé - pour la conduite automatisée par exemple.

Leader mondial des systèmes d'assistance à la conduite, Valeo possède un savoir-faire unique en matière de capteurs - ainsi que le portefeuille le plus complet qui soit sur le marché - mais aussi en unités de contrôle électronique et logiciels associés. L'entreprise emploie plus de 6 000 ingénieurs spécialisés en logiciels. Valeo apportera son expertise en ingénierie des systèmes, développement de logiciels et systèmes de validation. L'entreprise s'est dotée d'une structure dédiée pour piloter l'activité des contrôleurs de zones, considérée comme stratégique.

Leoni, en tant que grand fournisseur de systèmes de câblage, dispose d'une vision globale de l'architecture électrique des véhicules qui permet de maîtriser la distribution de l'énergie. Ses connaissances approfondies en matière de développement, d'optimisation et de fabrication de systèmes de câblage et de composants dédiés à la distribution d'énergie favorisent la création de solutions de pointe. Les solutions intelligentes ajoutées garantissent une source d'alimentation sécurisée et fiable, essentielle aux architectures automobiles modernes afin d'offrir des fonctionnalités de conduite et de sécurité avancées. Grâce au développement de ces solutions de distribution d'énergie, Leoni fournira, au contrôleur de zones, des composants d'électronique de puissance innovants.

« Par cette coopération, Leoni et Valeo auront tous les atouts en main pour devenir le leader mondial dans le domaine des contrôleurs de zones, l'un des principaux défis technologiques posés aux véhicules de demain », a déclaré Marc Vrecko, Directeur du Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite de Valeo.

« L'architecture de zones jouera un rôle majeur dans la future architecture des véhicules électriques et est étroitement liée au cœur de gamme de Leoni.Les solides compétences de Valeo et Leoni, dans chacune de leurs expertises, sont complémentaires et nous permettront d'atteindre une place de leader dans le marché des contrôleurs de zones », estime Waler Glück, Chief Technology Officer du service Systèmes de câblage de Leoni.

À propos de Valeo

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et des équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Valeo emploie, au 30 juin 2021, 104 000 collaborateurs dans 33 pays, dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 42 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est côté à la Bourse de Paris.

À propos de Leoni

Leoni est un fournisseur mondial de produits et de solutions pour la gestion de l'énergie et des données dans l'industrie automobile et d'autres secteurs industriels. Son offre regroupe des câbles, des fibres optiques, et des câbles standards et spéciaux intégrés à ses systèmes de câblage et composants liés personnalisés ainsi qu'à ses services. En tant que partenaire d'innovation et fournisseur de solutions, Leoni accompagne ses clients grâce à une expertise approfondie en matière de développement et de solutions système. Le Groupe, coté en Bourse, emploie environ 100 000 personnes dans 30 pays et a généré un chiffre d'affaires consolidé de 4,1 milliards d'euros en 2020.