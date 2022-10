Valeo : et SRG Global® concluent une alliance stratégique

Maurizio Martinelli, Président du Pôle Systèmes de Visibilité de Valeo, a ajouté : « Je me réjouis de ce partenariat stratégique qui positionne Valeo et SRG Global parmi les grands acteurs d'un secteur stratégique : la face avant automobile dont la valeur va se développer avec l'électrification des véhicules. Je suis convaincu que le travail d'équipe et la complémentarité de notre Pôle Valeo Lighting Systems et de SRG Global® amélioreront la satisfaction des clients et apporteront des opportunités commerciales supplémentaires aux deux parties. »

Valeo est un leader mondial des systèmes de visibilité, lesquels comprennent les systèmes d'éclairage et d'essuyage. Ils constituent un puissant levier pour améliorer la sécurité sur la route et transformer le style des véhicules. En profonde révolution, ils jouent un rôle de plus en plus important dans les véhicules, à l'extérieur comme dans les habitacles. Les systèmes d'éclairage sont désormais partout : ils informent, guident, alertent et accompagnent le conducteur au quotidien.

Mike Lee, President de SRG Global and Maurizio Martinelli, President du Pôle Valeo Visibility Systems.

SRG Global, une société Guardian, compte parmi les principaux fabricants mondiaux de couches sur plastique à haute valeur ajoutée pour les industries de l'automobile et des transports. Présente dans les principales régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe occidentale et centrale et en Asie, elle a son siège à Troy, dans le Michigan, aux États-Unis. Grâce à son centre d'innovation de Taylor (Michigan, États-Unis), SRG Global s'emploie à améliorer les processus de fabrication et à accélérer le développement et la livraison des technologies et des systèmes de couches de demain. SRG Global conçoit des solutions pour améliorer la durabilité des surfaces, l'intégrité structurelle, la fonctionnalité, l'efficacité des véhicules et l'agilité de conception. Le résultat est le développement de produits extérieurs et intérieurs innovants et de procédés qui créent de la valeur pour les clients et les consommateurs tout en ayant un impact positif sur notre environnement et sur la société. Beyond the finish™

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d'un leadership technologique et industriel dans l'électrification, les aides à la conduite, la réinvention de l'expérience à bord et l'éclairage. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, vont porter la croissance du Groupe dans les prochaines années. Valeo est coté à la Bourse de Paris. Valeo en chiffres : 17,3 milliards d'euros de CA en 2021 ; 12% de son chiffre d'affaires première monte investi en R&D ; 103 300 collaborateurs au 31 décembre 2021 ; 31 pays, 184 sites de production, 21 centres de recherche, 43 centres de développement, 16 plateformes de distribution.