Valeo : maintient ses objectifs 2022

Valeo gagne plus de 5 % à 17,04 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du premier trimestre 2022. L’équipementier automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 4,75 milliards d’euros, en hausse de 2 % à données publiées sur un an et stable à périmètre et change constant.



Dans le même temps, la production automobile mondiale est en baisse de 4 %, dans un contexte marqué par la pénurie de semi-conducteurs, la guerre en Ukraine et les mesures de confinement prises en Chine.



" L'activité du 1er trimestre montre une bonne résilience avec une surperformance dans toutes les régions de production tirée notamment par nos activités ADAS et gestion thermique des véhicules électrifiés ", a commenté Christophe Périllat, le directeur général de Valeo.



" Notre activité du remplacement enregistre une croissance à 2 chiffres grâce à l'attractivité de son offre auprès de ses clients et du dynamisme du marché ", a ajouté le dirigeant.



Du côté des perspectives, Valeo a maintenu ses objectifs 2022. L'équipementier attend une baisse de sa marge d'Ebitda dans une fourchette comprise entre 11,8% et 12,3%, alors qu'elle avait atteint 13,4% en 2021.



En parallèle, le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 19,2 et 20 milliards d'euros (contre 17,26 milliards en 2021), une marge opérationnelle comprise entre 3,2% et 3,7% (contre 4% en 2021) et un cash flow libre d'environ 320 millions d'euros (contre 292 millions en 2021).



" Nous restons cependant très attentifs à l'évolution de la situation sanitaire en Chine et à ses conséquences sur le niveau global des volumes de production notamment au 2ème trimestre ", a prévenu Christophe Périllat.