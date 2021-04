Valeo : Assemblée Générale 2021 – Rapport du Conseil d'Administration

L'exposé de la situation financière, de l'activité et des résultats de Valeo et de son Groupe au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les diverses informations prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur figurent dans le Document d'enregistrement universel 2020 (incluant le rapport financier annuel) auquel vous êtes invités à vous reporter.

1 Le montant total de la distribution visée ci-dessus est calculé sur la base du nombre d'actions ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2020, soit 240 250 718 actions et pourra varier si le nombre d'actions ouvrant droit à dividende évolue entre le 1er janvier 2021 et la date de détachement du dividende, en fonction notamment du nombre d'actions autodétenues, ainsi que des attributions définitives d'actions gratuites (si le bénéficiaire a droit au dividende conformément aux stipulations des plans concernés).

Lorsqu'il est versé à des actionnaires personnes physiques domiciliés fiscalement en France, le dividende est soumis à un prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30 % incluant (i) l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A, 1-1° du Code général des impôts) et (ii) les prélèvements sociaux (en ce inclus, la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité) au taux de 17,2 %. Les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France pourront toutefois opter pour l'assujettissement de ce dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 200 A, 2 du Code général des impôts) lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Votre Assemblée générale est tout d'abord convoquée à l'effet d'approuver les comptes sociaux (première résolution) et les comptes consolidés (deuxième résolution) de votre Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'en affecter le résultat et de fixer le dividende (troisième résolution).

Approbation des conventions et engagements réglementés (quatrième résolution)

Certaines conventions ou engagements conclus par la Société dans le cadre de son activité donnent lieu à un formalisme spécifique. Il s'agit en particulier des conventions ou engagements pouvant intervenir directement ou indirectement entre la Société et une autre société avec laquelle elle a des mandataires sociaux communs, voire entre la Société et ses mandataires sociaux ou avec un actionnaire détenant plus de 10 % du capital social de la Société.

Conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, toute convention ou engagement dit « réglementé », doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil d'administration et, après sa conclusion, d'un rapport spécial des Commissaires aux comptes et d'une approbation par l'Assemblée générale des actionnaires, statuant en la forme ordinaire.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 22-10-13 du Code de commerce, les informations sur les conventions ou engagements mentionnés à l'article L. 225-38 doivent être mentionnées sur le site internet de la Société au plus tard au moment de la conclusion de ceux-ci.

Enfin, le rapport spécial des Commissaires aux comptes de votre Société sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce fait état des conventions et engagements autorisés par le Conseil d'administration en 2020 et approuvés par l'Assemblée générale le 25 juin 2020. Ces conventions et engagements, qui n'ont pas été modifiés au cours de l'exercice écoulé, ne requièrent donc pas de nouvelle approbation de votre part. Il vous est ainsi demandé, au titre de la quatrième résolution, de constater l'absence de convention nouvelle ou d'engagement nouveau autorisé(e) et conclu(e) au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et non encore approuvé(e) par votre Assemblée générale.

Conventions et engagements autorisés par le Conseil d'administration et approuvés par votre Assemblée générale au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons également qu'un nouvel engagement réglementé a été soumis à la procédure prévue à l'article L. 225-38 du Code de commerce durant l'exercice clos le 31 décembre 2020. Cet engagement décrit ci-dessous a été autorisé par le Conseil d'administration du 20 février 2020 et approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2020.

Conformément à l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, le régime de retraite à prestations définies, dit « article 39 » de Valeo (le « Régime Fermé »), qui n'accueille plus de nouveaux adhérents depuis le 1er juillet 2017, ne permet plus d'acquérir de nouveaux droits depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, en conformité avec les nouvelles dispositions légales, un nouvel engagement effectif depuis le 1er janvier 2020 (le « Nouveau Régime ») reprenant les mêmes plafonds et conditions de performance que le Régime Fermé a été pris en faveur de Jacques Aschenbroich.

Les principales caractéristiques de ce régime sont les suivantes :

les droits supplémentaires à retraite sont à hauteur de 1 % du salaire de référence par année d'acquisition ;

l'acquisition des droits supplémentaires à retraite est soumise à une condition liée à la performance, considérée comme remplie si la part variable de la rémunération de Jacques

Aschenbroich, versée en N+1 au titre de l'exercice N, devait atteindre 100 % de la rémunération fixe due au titre de l'exercice N. Dans l'hypothèse où la part variable n'atteindrait pas 100 % de la rémunération fixe, le calcul des droits octroyés serait effectué au prorata ;

Aschenbroich, versée en N+1 au titre de l'exercice N, devait atteindre 100 % de la rémunération fixe due au titre de l'exercice N. Dans l'hypothèse où la part variable n'atteindrait pas 100 % de la rémunération fixe, le calcul des droits octroyés serait effectué au ; le salaire de référence est le salaire de base et la rémunération variable perçus à chaque année d'acquisition ;

le plafonnement de par la nature du régime : limite d'un plafond maximum de 20 % du salaire de référence fin de carrière tel que défini dans le Régime Fermé (plafond qui s'applique à la somme des droits acquis sous le Régime Fermé et sous le Nouveau Régime) ;

le plafonnement dans l'assiette de détermination des droits : le complément tous régimes confondus ne peut excéder 55 % du salaire de référence.

3