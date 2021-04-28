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Valeo : CA en hausse de 8 % au T1, objectifs 2021 confirmés

28/04/2021 | 18:13
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28 avril (Reuters) - VALEO SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021 DE 4 667 MILLIONS D'EUROS EN CROISSANCE DE 8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021

* FORTE SURPERFORMANCE ATTENDUE AU 2E TRIMESTRE 2021 PAR RAPPORT À 2019 ET 2020

* NOTRE SCENARIO DE BASE POUR L'ANNÉE 2021 - QUI CORRESPOND À LA BORNE HAUTE DE NOTRE GUIDANCE - EST UNE CROISSANCE DE 10 % DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 340 M 411 M -
Dette nette 2021 3 036 M 3 664 M -
PER 2021 20,5x
Rendement 2021 2,10%
Capitalisation 6 866 M 8 293 M -
VE / CA 2021 0,53x
VE / CA 2022 0,48x
Nbr Employés 110 300
Flottant 96,5%
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Dernier Cours de Cloture 28,58 €
Ecart / Objectif Haut 61,0%
Ecart / Objectif Moyen 9,17%
Ecart / Objectif Bas -23,0%
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