Valeo : CA en hausse de 8 % au T1, objectifs 2021 confirmés

28 avril (Reuters) - VALEO SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021 DE 4 667 MILLIONS
D'EUROS EN CROISSANCE DE 8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE
CONSTANTS
* CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021
* FORTE SURPERFORMANCE ATTENDUE AU 2E TRIMESTRE 2021 PAR
RAPPORT À
2019 ET 2020
* NOTRE SCENARIO DE BASE POUR L'ANNÉE 2021 - QUI CORRESPOND
À LA
BORNE HAUTE DE NOTRE GUIDANCE - EST UNE CROISSANCE DE 10 % DE LA
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
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(Gdansk Newsroom)