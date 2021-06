Valeo : Rapport intégré 2020

Confirmation de nos choix stratégiques qui répondent à l'accélération du marché vers une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente.

Avec la crise de la Covid-19, on assiste, partout dans le monde, non seulement à une préférence avérée pour la mobilité individuelle mais également à une accélération de la demande pour une mobilité encore plus électrique et plus sûre. C'est une nouvelle confirmation de la pertinence de notre positionnement. Les 12 plateformes technologiques que nous avons créées dans les domaines de l'électrification - basse et haute tension - et de l'aide à la conduite - ADAS -, nous confèrent aujourd'hui un positionnement unique et un avantage concurrentiel majeur.

Du fait des investissements massifs qu'elles ont nécessités, ces plateformes technologiques représentent d'impor- tantes barrières à l'entrée sur nos différents marchés ; grâce à leur aspect innovant, elles nous permettent de nous positionner de façon idéale sur les segments de marché les plus dynamiques, d'augmenter significati- vement notre contenu moyen par véhicule et de saisir les nouvelles opportunités liées aux nouveaux modes de mobilité - scooters, vélos électriques, navettes autonomes ou encore droïdes.

Plus que jamais, les choix stratégiques que nous avons effectués nous rendent confiants dans notre capacité à surperformer le marché automobile mondial dans la durée et à améliorer nos marges, tout en restant prudents en 2021 en raison de la pénurie conjoncturelle de composants électroniques.