Valeo : équipe 250 bus et navettes dédiés au transport de ses collaborateurs de sa technologie éliminant la Covid-19

Ces navettes circulent en Amérique (Mexique, Brésil), en Asie (Inde, Indonésie, Japon, Thaïlande) et en Europe (Espagne, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Turquie).

Le purificateur d'air Valeo à lampes à ultraviolets est le plus puissant dispositif au monde de stérilisation de l'air des habitacles d'autocars et d'autobus. Le système élimine plus de 95% des virus, dont celui de la Covid-19. Son efficacité contre le SARS‑CoV‑2 a été scientifiquement prouvée par le Centre Hospitalier Universitaire de Francfort et par l'Institut allemand des technologies laser en médecine et en métrologie (ILM) de l'Université d'Ulm.

Il s'adapte à tous types d'autobus et d'autocars, de toutes tailles, qu'ils soient climatisés ou non et peut équiper des véhicules neufs ou déjà en circulation. Le Valeo UV Purifier utilise la technologie des rayons ultraviolets, qui agissent comme bactéricides et germicides, tuant les microbes, les virus et les agents pathogènes. Valeo a créé une solution unique de « labyrinthe lumineux » dans lequel les flux d'air transitent. Les rayons purificateurs sont « enfermés » dans ce boîtier et les passagers n'y sont jamais exposés.

Valeo est un leader mondial des systèmes de traitement de l'air des véhicules. L'amélioration de la qualité de l'air vise à rendre la mobilité plus sûre, ce qui constitue l'un des principaux axes d'innovation du Groupe.

Pour Valeo, la protection de la santé et la sécurité de ses collaborateurs ont toujours été une priorité absolue. Tous les établissements de Valeo dans le monde, usines, centres de R&D ou sièges sociaux, appliquent un protocole sanitaire renforcé. Son très haut niveau d'exigence permet de limiter la circulation du virus.

Le Valeo UV Purifier a été désigné en Allemagne comme « innovation majeure de l'année » par le VDA* (Verband der Automobilindustrie, ou Union de l'industrie automobile, organisme allemand réunissant l'ensemble des constructeurs de véhicules et les principaux équipementiers), à l'occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation (World Creativity and Innovation Day 2021) le 21 avril dernier.