Valeo : et Omega Seiki s'associent pour accélérer l'électrification des deux et trois roues en Inde

Valeo équipera de son système de propulsion électrique 48V (réducteur de vitesse, moteur et onduleur intégrés) avec unité de contrôle les trois roues destinés au transport de marchandises « Rage+ » et « Rage+ Frost » d'OSM. Les ingénieurs de Valeo fourniront par ailleurs un soutien à l'intégration de cette technologie afin d'accélérer l'accès d'OSM au marché. La collaboration entre les deux entreprises s'étendra aux prochains modèles de véhicules produits par le constructeur en Inde.

Rage+

Rage+ Frost

Valeo, pionnier et numéro un mondial des systèmes électriques 48V abordables, a lancé en 2020 un système de propulsion électrique intégré et compact de 48V en Inde afin de faciliter l'électrification des petits véhicules, deux et trois roues, très couramment déployés pour la mobilité du premier et du dernier kilomètres à travers le pays.

Commentant ce partenariat, Jayakumar G, président du Groupe Valeo Inde, a déclaré : « En tant qu'entreprise technologique, Valeo développe des solutions innovantes pour réduire les émissions de CO 2 .Omega Seiki bénéficiera de notre compréhension approfondie non seulement des technologies de l'électrification, mais aussi des besoins uniques liés à l'intégration du système de propulsion électrique à ces véhicules de petit format.Je suis convaincu que nos technologies avancées, la force de notre ingénierie et notre expertise en matière de production en Inde nous aideront à renforcer notre partenariat et à réussir ensemble sur ce segment à croissance rapide.Je remercie la direction d'Omega Seiki d'avoir choisi de s'associer à Valeo pour cette quête de solutions de mobilité plus vertes. »

À l'occasion de la signature du protocole d'accord avec Valeo, Uday Narang, président d'Omega Seiki Mobility, a annoncé : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Valeo.Le Groupe Anglian Omega croit à la notion de solution.Quand nous avons entrepris de nous engager dans le domaine de l'automobile, notre objectif principal était de réduire les émissions et l'empreinte carbone afin de fournir aux générations futures un avenir durable, un air plus pur et des solutions de mobilité responsables.Valeo, l'un des leaders mondiaux de l'industrie automobile, est un partenaire parfaitement complémentaire.Cette association va nous permettre de relever le défi crucial de la réduction des émissions de CO 2 dans l'atmosphère, tout en fournissant une solution durable pour notre gamme de produits. »

« La démarche globale d'Omega Seiki Mobility lui permet de proposer des véhicules équipés de technologies innovantes, mais également capables de fournir de hautes performances pour un coût d'exploitation raisonnable. C'est à cela que servent nos efforts internes de R&D et nos alliances.L'accord entre Omega Seiki Mobility et Valeo réunit deux entreprises qui partagent la même philosophie : fournir au monde des technologies et des produits intelligents pour une mobilité verte.Nous avons hâte de voir fructifier ce partenariat au long terme avec Valeo », a poursuivi Uday Narang.

Leader mondial des technologies d'électrification automobile, Valeo propose des solutions à basse et haute tension pour tous types de véhicules, du deux ou trois roues urbain à la berline haut de gamme et au SUV. À travers la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive, Valeo est le numéro un mondial de la haute tension, c'est-à-dire des systèmes pour véhicules électriques de plus de 60V. En Inde, les systèmes de propulsion électrique de Valeo sont produits sur le site de Pune, dans l'État du Maharashtra.

OSM produit des véhicules électriques sur son site de Faridabad. L'entreprise, qui a lancé son premier trois roues électrique en Inde au début de l'année 2020, a pour ambition de devenir un fournisseur de solutions de mobilité complètes sur le segment des deux et trois roues.

Deb Mukherji, directeur général d'Omega Seiki Mobility, a déclaré : « Le système de propulsion est l'élément le plus important d'un véhicule électrique.Grâce à l'expertise d'un leader mondial dans le domaine de la technologie tel que Valeo, nous proposerons à nos clients une nouvelle génération de systèmes de propulsion efficaces, qui intègrent les dernières technologies aux moteurs et font appel à l'électronique et à l'IoT, tout en étant rentables.C'est cela qui définit les technologies disruptives.Nous nous félicitons de cette collaboration avec Valeo qui nous permettra de lancer une nouvelle gamme de systèmes de propulsion sur le marché indien. »

À propos de Valeo Inde

Présent en Inde depuis 1997, Valeo a fortement développé son implantation dans ce pays ces 20 dernières années. L'entreprise compte aujourd'hui huit sites de production, un centre mondial de R&D, cinq plateformes de distribution et un front office pour servir ses clients. Valeo emploie plus de 6 000 collaborateurs en Inde, dont près de la moitié d'ingénieurs.

À propos d'Omega Seiki Private Limited

Spécialisé dans la fabrication de pièces en acier pour les secteurs de l'automobile et de la construction mécanique en Inde et dans le monde, Omega Seiki Private Limited fait partie de la coalition d'entreprises Anglian Omega. Le groupe a connu une forte expansion ces cinq dernières années, comptant plusieurs projets dans les secteurs de l'automobile, des infrastructures et de la conception et du développement de haute technologie, domaines dans lesquels il a effectué d'importants investissements. L'activité véhicules électriques relève d'Omega Seiki Pvt. Ltd., qui a conçu et développé ses véhicules trois roues dans son atelier de R&D local. Plusieurs grandes entreprises d'e-commerce et de logistique ont choisi les véhicules de la marque RAGE+ en Inde.