Communiqué de presse - Paris, le 23 mars 2021

Valeo intègre le CAC 40 ESG

Valeo intègre le nouvel indice « CAC 40 ESG » qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo a déclaré : « Le Groupe se réjouit d’être une nouvelle fois reconnu comme un acteur de référence en matière de développement durable. La présence de Valeo au sein de cet indice récompense à la fois la stratégie, les performances et la transparence d’un Groupe engagé depuis plus de dix ans en matière environnementale, sociale et de gouvernance. »

Le 4 février 2021, Valeo s’est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à réaliser 45 % de cet objectif dès 2030. Ce plan neutralité carbone « CAP 50 » intègre ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l’utilisation finale de ses produits (Scopes 1, 2 et 3).

Grâce aux choix stratégiques qui ont été opérés, Valeo s’est imposé comme le leader mondial de l’électrification des véhicules et de l’assistance à la conduite. En 2020, 94 % du chiffre d’affaires première monte a été généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO 2 et permettant d’améliorer la sécurité sur les routes.

Valeo est régulièrement reconnu pour son action globale en matière de développement durable (Environnement, Social et Gouvernance). Le 25 janvier 2021, Corporate Knights a classé Valeo première entreprise du secteur automobile en matière de développement durable parmi les 100 entreprises mondiales cotées, leaders en la matière. En 2020, Valeo a par ailleurs été l’équipementier automobile le mieux noté par les agences de notation extra-financières MSCI (AAA), CDP (A), Sustainalytics et SAM (76/100). Le Groupe confirme également sa place de leader dans l’indice Dow Jones Sustainability (DJSI) World pour la 5ème année consécutive.





