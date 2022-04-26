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Valeo publie un CA au T1 en hausse à 4,75 Mds

26/04/2022 | 18:17
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26 avril (Reuters) - Valeo SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 4,75 MDS VS EUR 4,67 MDS IL Y A UN AN

* CONFIRMATION DE LA GUIDANCE 2022

* RESTE TRÈS ATTENTIF À L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE EN CHINE ET À SES CONSÉQUENCES SUR LE NIVEAU GLOBAL DES VOLUMES DE PRODUCTION NOTAMMENT AU T2

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PÔLE SYSTÈMES DE PROPULSION SUBIT LES CONSÉQUENCES DES PERTURBATIONS D'APPROVISIONNEMENT EN EUROPE ET EN CHINE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2022 19 396 M 20 782 M -
Résultat net 2022 278 M 298 M -
Dette nette 2022 3 562 M 3 817 M -
PER 2022 15,5x
Rendement 2022 2,89%
Capitalisation 4 172 M 4 470 M -
VE / CA 2022 0,40x
VE / CA 2023 0,33x
Nbr Employés 103 300
Flottant 91,5%
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Objectif de cours Moyen 23,11 €
Ecart / Objectif Moyen 33,9%
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Robert Charvier Chief Financial Officer
Geoffrey Bouquot VP-Strategy & External Relations
Catherine Delhaye Chief Compliance & Ethics Officer
Thierry Moulonguet Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
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CONTINENTAL AG-29.87%13 994