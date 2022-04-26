Valeo publie un CA au T1 en hausse à 4,75 Mds

26 avril (Reuters) - Valeo SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 4,75 MDS VS EUR 4,67 MDS IL Y
A UN
AN
* CONFIRMATION DE LA GUIDANCE 2022
* RESTE TRÈS ATTENTIF À L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
SANITAIRE EN
CHINE ET À SES CONSÉQUENCES SUR LE NIVEAU GLOBAL DES VOLUMES DE
PRODUCTION NOTAMMENT AU T2
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PÔLE SYSTÈMES DE PROPULSION SUBIT
LES
CONSÉQUENCES DES PERTURBATIONS D'APPROVISIONNEMENT EN EUROPE ET
EN CHINE
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(Gdansk Newsroom)