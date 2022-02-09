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Valeo rachète la part de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive

09/02/2022 | 21:00
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PARIS, 9 février (Reuters) - Valeo SE:

* ANNONCE LE RACHAT DE LA PARTICIPATION DE 50% DÉTENUE PAR SIEMENS DANS VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE

* À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022, 100% DE VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE SERA INTÉGRÉE AU SEIN DE L'ACTIVITÉ SYSTÈMES DE PROPULSION

* L'OPÉRATION SE TRADUIRA PAR UN DÉCAISSEMENT NET DE 277 MILLION FINANCÉ PAR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE

* PRÉVOIT DÈS 2023 UNE BAISSE DE SON ENDETTEMENT SUIVANT UNE FEUILLE DE ROUTE QUI SERA PRÉSENTÉE LE 25 FÉVRIER AVEC LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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PER 2021 43,4x
Rendement 2021 1,67%
Capitalisation 6 395 M 7 313 M -
VE / CA 2021 0,55x
VE / CA 2022 0,47x
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