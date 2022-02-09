Valeo rachète la part de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive

PARIS, 9 février (Reuters) - Valeo SE:
* ANNONCE LE RACHAT DE LA PARTICIPATION DE 50% DÉTENUE PAR
SIEMENS
DANS VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE
* À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022, 100% DE VALEO SIEMENS
EAUTOMOTIVE
SERA INTÉGRÉE AU SEIN DE L'ACTIVITÉ SYSTÈMES DE PROPULSION
* L'OPÉRATION SE TRADUIRA PAR UN DÉCAISSEMENT NET DE 277
MILLION
FINANCÉ PAR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE
* PRÉVOIT DÈS 2023 UNE BAISSE DE SON ENDETTEMENT SUIVANT UNE
FEUILLE DE ROUTE QUI SERA PRÉSENTÉE LE 25 FÉVRIER AVEC LE
NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
(Rédaction de Paris)