Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - Systèmes de propulsion (27,8% ; n° 2 mondial) : conçus pour réduire les émissions de CO2 ; et la consommation de carburant, entre autres : systèmes d'électrification de la chaîne cinématique, d'automatisation des transmissions pour toutes boîtes de vitesses automatiques et solutions de gestion de la boucle d'air ; - Systèmes de visibilité (26,6%) : systèmes d'éclairage (n° 1 mondial) et systèmes d'essuyage (n° 1 mondial) pour assurer la visibilité et la sécurité des conducteurs par tous les temps, et de jour comme de nuit ; - Systèmes thermiques (22,3% ; n° 2 mondial) : destinés à l'optimisation de la gestion thermique de l'habitacle par la réduction des émissions polluantes, à l'optimisation de l'autonomie et de la durée de vie des batteries, et à la protection de la santé et au confort des passagers ; - Systèmes de confort et d'aide à la conduite (20,9% ; n° 2 mondial) : systèmes de détection (avec le plus vaste portefeuille de capteurs intelligents et de fonctionnalités connexes du marché), interfaces homme-machine innovantes et véhicules connectés offrant des solutions de connectivité, allant de la connectivité courte portée à la connectivité longue portée ; - autres (2,4%). A fin 2022, le groupe détient 183 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,8%), Europe et Afrique (39,5%), Asie (33%), Amérique du Nord (19,3%) et Amérique du Sud (2,4%).

