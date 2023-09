Valeo Pharma Inc. est une société pharmaceutique spécialisée basée au Canada. La société acquiert ou obtient des licences pour des produits de marque et des produits hospitaliers spécialisés destinés à la vente au Canada. La société est engagée dans la commercialisation de produits de prescription au Canada, avec un accent sur les produits respiratoires/allergiques, l'ophtalmologie, les produits spécialisés et la division des produits génériques hospitaliers. Ses produits respiratoires/allergiques comprennent Enerzair, Breezhaler, Atectura, Breezhaler et Allerject. Ses produits ophtalmologiques comprennent Xiidra et Simbrinza. Ses produits de spécialité comprennent Redesca, Onstryv, M-Eslon, Yondelis, Hesperco et Ametop Gel 4%. Sa division de génériques hospitaliers comprend Benztropine, Ethacrynate Sodium et Amikacin. La filiale à 100 % de la société est VPI Pharmaceuticals Inc.

Secteur Produits pharmaceutiques