Valeo : le titre recherché après les résultats semestriels

Valeo caracole en tête du SBF 120 aujourd’hui, avec un bond de 6,45% à 24,27 euros l’action, dans le sillage de résultats semestriels bien au-dessus des attentes. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, l’équipementier automobile est parvenu à signer un rebond flamboyant de sa rentabilité lors du premier semestre de l’année. Ainsi, le groupe a dégagé un résultat net (part du groupe) de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard d'euros, un an auparavant.



L'évolution est également très favorable pour l'Ebitda qui ressort à 1,2 milliard d'euros, contre 202 millions d'euros lors du premier semestre 2020. Il en découle une marge de 13,4% contre 2,9% un an plus tôt.



Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à 8,99 milliards d'euros, en hausse de 27% à données publiées et en progression de 31 % à périmètre et taux de change constants.



Si ces performances sont en nette hausse, elles auraient pu l'être encore plus si l'activité du premier semestre n'avait pas été affectée par la pénurie en composants électroniques qui a entrainé des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production des clients de Valeo.



Malgré ce vent contraire, qui devrait continuer à se faire sentir durant le reste de l'année, Valeo a confirmé ses objectifs 2021. Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 17,6 et 18,2 milliards d'euros (contre 16,4 milliards en 2020), une marge d'Ebitda de 12,8% à 13,4 % (contre 9,2% en 2020) et un cash flow libre de 330 à 550 millions d'euros (contre 294 millions d'euros en 2020).



En première approche, UBS a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de 40 euros sur le titre Valeo, dans le sillage de résultats du premier semestre 2021 bien supérieurs aux attentes. Selon l'analyste, cela pourrait conduire le consensus à relever ses prévisions annuelles de 5% à 9% (" mid-to-high single digit ").



Pour sa part, Invest Securities a relevé son objectif de cours de 36,2 à 40 euros sur le titre Valeo, toue en maintenant sa recommandation d'Achat. Le broker souligne que la séance de questions-réponses lors de la présentation des résultats semestriels montrait bien que les sujets d'inquiétudes restent centrés sur Valeo Siemens qui sera intégré à 100% d'ici fin 2023 au plus tard.



Selon ce dernier, le risque sur la joint-venture est très surdimensionné. In fine, l'analyste a relevé son estimation de bénéfice net par action 2021 de 13,7%.