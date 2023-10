Valero Energy Corporation est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution en gros de produits pétroliers (93,7%) : produits distillés (46,4% du CA), essence (43,2%) et autres (10,4% ; notamment produits pétrochimiques, gas-oil, coke de pétrole et asphaltes). A fin 2020, le groupe dispose de 15 raffineries implantées aux Etats-Unis (13), au Canada et au Royaume Uni ; - distribution d'éthanol (4,6%) ; - production de diesel renouvelable (1,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,6%), Royaume Uni et Irlande (14,3%), Canada (6,6%) et autres (9,5%).