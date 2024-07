L'État de l'Ohio s'est joint mardi à des compagnies pétrolières et à des groupes d'entreprises pour demander à la Cour suprême des États-Unis d'annuler les décisions qui sous-tendent les projets ambitieux de la Californie visant à réglementer les émissions de gaz à effet de serre produites par les voitures et les camions.

L'État du Midwest s'est joint à Diamond Alternative Energy de Valero et à d'autres plaignants pour contester l'autorité de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), en vertu de la loi sur la qualité de l'air, d'accorder des dérogations permettant à la Californie de fixer des limites d'émissions de gaz à effet de serre plus strictes que celles du gouvernement fédéral, après une série d'arrêts de la Cour suprême qui affaiblissent l'autorité de l'agence américaine.

"Le Golden State n'est pas un enfant chéri. Pourtant, dans la loi sur la qualité de l'air, le Congrès a élevé la Californie au-dessus de tous les autres États en donnant au seul État doré le pouvoir d'adopter certaines lois environnementales", écrivent les plaignants de l'Ohio dans leur requête adressée à la plus haute juridiction du pays.

Le procureur général de l'Ohio, qui a introduit l'affaire, et l'EPA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans leur demande d'examen par la Cour suprême la semaine dernière, les plaignants de Diamond ont déclaré qu'il était temps que la Cour suprême "décide enfin si l'EPA a le pouvoir d'accorder à la Californie une dérogation à la préemption pour lutter contre le changement climatique mondial".

L'avocat de cette requête s'est refusé à tout commentaire.

Parce qu'elle compte le plus grand nombre de voitures et que la qualité de l'air y est parmi les plus mauvaises du pays, la Californie est, depuis la fin des années 1960, le seul État habilité à demander une dérogation à l'EPA pour fixer ses propres normes en matière de pollution automobile. Au cours des deux dernières décennies, l'État le plus peuplé du pays a eu recours à des dérogations pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre des véhicules, qui représentent environ un quart de ses émissions responsables du réchauffement climatique.

L'EPA a accordé la dérogation californienne au centre de ces deux affaires en 2013, sous l'administration du président Barack Obama. Sous la présidence de Donald Trump, l'EPA a révoqué la dérogation en 2019 et le président Joe Biden l'a rétablie en 2021.

En plus de cibler les dérogations accordées à la Californie par l'EPA, les opposants ont fait valoir que l'agence ne pouvait pas fixer de normes d'émissions de gaz à effet de serre pour les sources mobiles telles que les véhicules, car cela n'est pas inscrit dans la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act).

Entre-temps, les avocats spécialistes de l'environnement surveillent l'impact potentiel de deux décisions récentes de la Cour suprême.

L'arrêt West Virginia v. EPA de 2022 a invoqué la doctrine des "questions majeures" qui exige l'autorisation explicite du Congrès avant que les régulateurs puissent prendre des mesures conséquentes sur des questions ayant un vaste impact économique, politique et sociétal. Par ailleurs, l'arrêt Corner Post de la semaine dernière a ouvert la voie à de nouvelles actions en justice contre des règles précédemment considérées comme établies.

Ces affaires pourraient ouvrir la voie au démantèlement de règles visant à enrayer le changement climatique et à réduire les effets sur la santé des personnes vivant à proximité des corridors de transport connus sous le nom de "zones de mort du diesel", ont averti les avocats spécialisés dans la défense de l'environnement.

"Presque tout est à nouveau à prendre", a déclaré David Pettit, avocat principal pour le climat et l'énergie au Natural Resources Defense Council (Conseil de défense des ressources naturelles).

En fin de compte, les contestations des dérogations californiennes pourraient dépendre de la capacité des opposants à convaincre le tribunal que l'État est arbitraire et capricieux ou qu'il n'a pas besoin de ces normes "pour répondre à des conditions impérieuses et extraordinaires", a déclaré Stan Meiburg, ancien administrateur adjoint intérimaire de l'EPA sous le président Obama. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles et de Valerie Volcovici et David Shepardson à Washington ; Rédaction de Sandra Maler et Jamie Freed)