Les opposants aux objectifs ambitieux de la Californie en matière d'adoption de voitures électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont saisi la Cour suprême des États-Unis cette semaine, dernière salve en date contre la campagne de lutte contre le changement climatique menée par l'État.

Les entreprises du secteur de l'énergie, les producteurs de maïs et les associations industrielles s'opposent depuis longtemps à l'adoption de règles environnementales strictes en Californie, qui est depuis des décennies le seul État habilité à demander une dérogation à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour fixer ses propres règles en matière d'émissions des véhicules, qui sont plus strictes que les normes fédérales.

L'EPA a fait cette exception parce que l'État le plus peuplé du pays présente des facteurs uniques, tels que la géographie et un grand nombre de véhicules, qui font du smog un problème plus grave que dans d'autres États.

Les autres États sont autorisés à adopter les règles plus strictes de la Californie en matière d'émissions d'échappement, et les constructeurs automobiles ont tendance à les suivre pour éviter d'avoir à produire des véhicules différents pour chaque État.

Dans sa demande d'audience, déposée mardi, Diamond Alternative Energy de Valero Energy Corp. et d'autres plaignants ont déclaré que l'octroi par l'EPA d'une dérogation pour le programme californien Advanced Clean Car pour les années modèles 2015 à 2025 permettait à l'État de "fonctionner comme un régulateur quasi-fédéral sur le changement climatique mondial".

Les plaignants Diamond s'appuient sur l'arrêt rendu par la Cour suprême en 2022 dans l'affaire West Virginia v. EPA. Cette décision a invoqué la doctrine des "questions majeures", qui exige l'autorisation explicite du Congrès avant que les régulateurs puissent prendre des mesures conséquentes sur des questions ayant un impact économique, politique et sociétal considérable.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, souhaite que son État soit à la pointe de la lutte contre le changement climatique et a ciblé les transports, qui sont responsables d'environ un quart des émissions. Un porte-parole du gouverneur n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Cette demande d'examen par la Cour suprême intervient alors que des compagnies pétrolières, des groupes agricoles qui contribuent à la production d'éthanol, des entreprises de camionnage et des associations d'entreprises intentent également des actions en justice devant les tribunaux de l'État et les tribunaux fédéraux pour mettre un terme aux règles californiennes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des camions de livraison de colis et des semi-remorques de longue distance.

La loi sur la qualité de l'air, sur laquelle l'EPA s'appuie pour fixer les règles relatives aux émissions de gaz d'échappement, ne traite pas expressément des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources mobiles telles que les voitures et les camions.

Les plaignants qui ont déposé leur plainte mardi ont également déclaré que la Californie ne satisfaisait pas à l'exigence légale de dispositions "impérieuses et extraordinaires" qui justifieraient une dérogation.

Le changement climatique n'est pas une situation "extraordinaire" en Californie, car il s'agit d'un phénomène mondial et non local. La Californie n'a pas non plus besoin de ses propres normes d'émission pour faire face au changement climatique mondial, car ses efforts n'auraient aucun effet perceptible sur ces conditions dans l'État, ont-ils ajouté.

La question de savoir si la Californie peut fixer les émissions de gaz à effet de serre pour elle-même et pour d'autres États "est indéniablement importante", ont déclaré les plaignants, d'autant plus que la Californie a demandé à l'EPA une dérogation pour son plan visant à mettre fin aux ventes de véhicules à essence uniquement d'ici à 2035.

"La dérogation et l'autorité revendiquées ici sont les éléments clés d'une stratégie coordonnée de l'agence visant à convertir le pays des véhicules à carburant liquide aux véhicules électriques", indique le dossier, soulignant que cela nuirait à la demande de carburants pétroliers et de biocarburants.

Les autres plaignants sont l'American Fuel & Petrochemical Manufacturers, la Kansas Corn Growers Association et la National Association of Convenience Stores. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de David Gregorio)