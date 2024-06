Valeura Energy Inc. est une société pétrolière et gazière en amont engagée dans la production, le développement et l'exploration du pétrole et du gaz naturel dans le golfe de Thaïlande et le bassin de Thrace en Turquie. La société détient une participation opérationnelle dans quatre licences offshore en eaux peu profondes dans le golfe de Thaïlande, à savoir G10/48 (champ de Wassana), B5/27 (champs de Jasmine et Ban Yen), G1/48 (champ de Manora) et G11/48 (champ de Nong Yao). Elle détient une participation opérationnelle de 100 % dans la licence B5/27, qui contient les champs pétroliers en production de Jasmine et de Ban Yen. Elle détient une participation opérationnelle de 70 % dans la licence G1/48 contenant le champ pétrolifère de Manora, qui produit environ 2 935 barils par jour (b/j) de pétrole brut non corrosif de poids moyen. La société détient des participations allant de 63 % à 100 % dans divers baux et licences dans le bassin de Thrace. La société exploite également le navire FSO (Floating Storage and Offloading) Aurora, situé dans le champ de Nong Yao, au large du golfe de Thaïlande.