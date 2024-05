Valhi, Inc. est avant tout une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales NL Industries, Inc, Kronos Worldwide, Inc, CompX International Inc, BasicManagement, Inc et The LandWell Company. Ses secteurs d'activité comprennent les produits chimiques, les produits de composants et la gestion et le développement de l'immobilier. Le segment des produits chimiques produit et commercialise des pigments de dioxyde de titane à valeur ajoutée. Le segment Component Products fabrique des produits de sécurité utilisés dans les secteurs de la poste, des transports de loisirs, du mobilier de bureau et institutionnel, de l'ébénisterie, du stockage d'outils, des soins de santé et dans une variété d'autres secteurs. Le segment fabrique également des systèmes d'amélioration du sillage, des systèmes d'échappement en acier inoxydable, des jauges, des commandes d'accélérateur, des compensateurs et des accessoires connexes pour l'industrie de la navigation de plaisance. Le secteur de la gestion et du développement immobilier possède des biens immobiliers à Henderson, au Nevada. Il développe certains terrains à des fins commerciales, industrielles et résidentielles à Henderson, Nevada.

