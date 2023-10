Valiant Co.,Ltd, anciennement Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits de matériels d'information, de matériels de protection de l'environnement et de grandes industries de la santé. La société opère à travers trois principaux segments. Le segment de l'industrie des matériaux d'information est engagé dans la fabrication et la vente de matériaux d'affichage et d'autres matériaux fonctionnels. Le segment de l'industrie des matériaux de protection de l'environnement est impliqué dans la recherche, le développement et la fabrication de nouveaux matériaux de protection de l'environnement à base de zéolithe pour la purification des gaz de queue. Le secteur de la grande industrie de la santé est engagé dans la production pharmaceutique, les sciences de la vie et les services de diagnostic in vitro.

