Valiant Holding AG est une banque régionale basée en Suisse qui fournit des produits et services dans les domaines de la banque de détail, de la banque des petites et moyennes entreprises (PME), de la banque privée et de la gestion d'actifs. Les produits de la société comprennent des prêts d'exploitation, des prêts d'investissement, des prêts sur nantissement, des leasings, des prêts à la construction, des hypothèques à taux variable, des hypothèques à taux fixe, des hypothèques flexibles, des comptes d'épargne, des comptes de dépôt à terme, des obligations de caisse, la gestion de fonds de pension, des comptes courants, des cartes maestro, des cartes professionnelles, des cartes d'entreprise, des Travel Cash, des services de paiement et des services bancaires en ligne. La société opère par le biais d'un réseau de succursales et de distributeurs automatiques de billets (DAB).

Secteur Banques