Les candidats à la présidence de l'Équateur ont organisé jeudi des événements de clôture de leur campagne, avant le scrutin du week-end, dans une compétition assombrie par l'assassinat du candidat anti-corruption Fernando Villavicencio.

Plus de 13 millions d'Équatoriens sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour élire le remplaçant du président conservateur Guillermo Lasso, qui a convoqué des élections anticipées pour mettre un terme à la procédure de destitution dont il fait l'objet.

Les candidats se sont engagés à lutter contre la criminalité et à améliorer l'économie en difficulté, dans un contexte de forte augmentation de la violence imputée aux trafiquants de drogue et de problèmes de chômage, qui ont entraîné une hausse de l'immigration.

"Le nouveau gouvernement doit être plus décidé et plus courageux", a déclaré Milton Oleas, un homme de 67 ans qui travaille dans le secteur de la construction et qui a indiqué qu'il n'avait pas encore décidé pour qui voter. "Le président ne peut pas douter de ce qu'il fait et doit être courageux dans ses décisions.

La semaine dernière, M. Villavicencio, ancien journaliste d'investigation et législateur, a été abattu alors qu'il quittait un événement de campagne.

Les candidats, qui ont renforcé leur protection et limité leur emploi du temps depuis l'assassinat, ont organisé des rassemblements et d'autres événements dans tout le pays.

Les médias locaux ont rapporté que des coups de feu avaient interrompu une caravane du candidat Daniel Noboa à Duran, dans la province de Guayas. Mais la police nationale a déclaré sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, qu'aucune attaque n'avait eu lieu.

Daniel Noboa lui-même a déclaré qu'il y avait eu une attaque - sans en préciser la nature - et que personne n'avait été blessé.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le récit de M. Noboa.

Luisa Gonzalez, une protégée de l'ancien président Rafael Correa, était en tête des sondages d'opinion avant le meurtre de Villavicencio, avec environ 30 % des intentions de vote. Aucun sondage n'a été publié depuis.

Elle a tenu un événement de clôture à Quito, la capitale, mercredi, et a organisé un grand événement à Guayaquil jeudi.

Mme Gonzalez a promis d'utiliser 2,5 milliards de dollars provenant des réserves internationales pour soutenir l'économie en difficulté si elle est élue et de rétablir les programmes sociaux mis en œuvre par M. Correa - qui a depuis été reconnu coupable de corruption - au cours de sa décennie au pouvoir.

"Une main ferme contre le crime, contre la violence et contre les bandes criminelles, mais une main de solidarité et d'amour pour notre peuple", a déclaré M. Gonzalez lors du rassemblement de mercredi, auquel M. Correa a participé à distance depuis le Mexique. "Nous prendrons le contrôle du pays. C'est le moment d'élever la patrie avec dignité".

Un candidat doit obtenir 50 % des voix, ou 40 % s'il a 10 points d'avance sur son rival le plus proche, pour l'emporter haut la main dimanche. Dans le cas contraire, un second tour aura lieu le 15 octobre.

Le candidat indigène écologiste Yaku Perez, qui s'est classé parmi les cinq premiers des huit candidats dans les derniers sondages, a promis un gouvernement du peuple lors d'un rassemblement matinal à Quito.

"Le peuple est ici en train de construire un pouvoir populaire ; le peuple construit à partir de la base une démocratie participative et écologique", a déclaré M. Perez. "Nous nous engageons à appliquer une tolérance zéro à l'égard de la corruption, du crime organisé et de toute violence structurelle.

L'homme d'affaires Otto Sonnenholzner a déclaré à ses partisans à Machala, dans le sud de l'Équateur, que c'étaient les criminels qui devaient avoir peur, et non les citoyens.

"Le criminel qui brandit une arme contre un citoyen doit recevoir une balle. Le policier qui le frappe recevra une médaille et le soutien de ce président, qui veillera à ce que nous respections la vie et à ce que l'impunité n'existe pas", a déclaré M. Sonnenholzner.

Le candidat de la loi et de l'ordre Jan Topic, qui dit avoir servi dans la Légion étrangère française, a déclaré aux journalistes après un événement de clôture de campagne à Guayaquil qu'il demandait humblement des votes.

"Laissant de côté la politique politicienne, les mensonges et la diffamation, nous construirons ensemble l'Equateur de manière brutalement honnête, un Equateur sans peur, de bonheur, de progrès, un Equateur en paix", a déclaré M. Topic.

Le parti Construye de M. Villavicencio a organisé une messe commémorative à Quito, sous haute surveillance.

Son remplaçant, Christian Zurita, dont la candidature a été officiellement approuvée par le conseil électoral mercredi en fin de journée, a promis de mieux équiper la police et de mettre en place des protocoles de renseignement pour lutter contre la criminalité, tout en utilisant des prêts internationaux pour renforcer les programmes sociaux.