Valiant augmente son bénéfice de 1,3 %

Valiant tire un bilan réjouissant du troisième trimestre 2020. Dans un environnement marqué par la crise du coronavirus, la banque maintient le cap et dépasse ses objectifs. Valiant enregistre un bénéfice consolidé de 87,6 millions de francs et réalise une hausse de 1,3 % dans ce domaine par rapport à la même période de l'an dernier. Le résultat opérationnel enregistre une progression de 2,8 %, à savoir de 105,1 à 108,1 millions de francs.

Augmentation durable de la capacité financière

Valiant augmente ses opérations d'intérêts, ce qui contribue considérablement à ce résultat positif. Elle est parvenue à baisser davantage les charges d'intérêts par rapport à la même période de l'année précédente, notamment grâce à l'émission régulière de Covered Bonds. Après déduction des corrections de valeur pour les risques de crédit de 9,6 millions de francs, les opérations d'intérêts affichent un résultat net de 235,8 millions de francs. Cela correspond à une hausse de 2,6 % par rapport à la même période de l'année dernière. « Nos opérations affichent un développement réjouissant. Par conséquent, nous sommes confiants en vue du résultat annuel. Je remercie tous les clients et clientes pour la confiance accordée ainsi que nos collaboratrices et nos collaborateurs pour leur engagement exceptionnel en cette période difficile », déclare le CEO Ewald Burgener.

Valiant augmente le résultat des opérations de négoce de 3,1 %. La banque enregistre également une évolution positive de l'activité des titres et des opérations de placement. Elle a pu augmenter les bénéfices de 7,1 % à l'issue du troisième trimestre. En ce qui concerne les autres résultats ordinaires, Valiant affiche une réduction de 30,5 %. Ce résultat est notamment à imputer à un résultat moins important de participations.

Une croissance maintenue

Valiant continue de concrétiser ses projets d'expansion. La nouvelle succursale de Rapperswil ouvrira ses portes le 16 novembre. Les succursales d'Oerlikon et de Liestal seront inaugurées en été 2021. Valiant recherche actuellement d'autres nouveaux lieux. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Valiant a créé treize nouveaux emplois à temps plein au cours des trois premiers trimestres.

Valiant a porté son volume de prêts à 25,7 milliards de francs. Elle atteint ainsi une augmentation de 3,6 % par rapport à la fin de l'année précédente. La banque réalise aussi ses objectifs sans l'octroi de crédits COVID-19, qui ont mené à une croissance de 1,3 % des prêts. Les fonds de la clientèle de Valiant ont également grimpé. Ces derniers ont augmenté de 9,5 % au cours des neuf derniers mois et se montent à 21,0 milliards de francs. L'efficacité de la stratégie de croissance se distingue notamment dans le ratio coûts/revenus, qui a pu être maintenu au cours des trois premiers trimestres à 57,3 %, malgré les investissements réalisés dans le cadre de l'expansion et la création de nouveaux emplois. Grâce à la gestion active des processus et des coûts, les charges d'exploitation ont moins augmenté que prévu. Avec une hausse de 2,6 %, elles s'élèvent à 179,8 millions de francs.

Conseil personnel pendant la crise du coronavirus

Pendant la crise du coronavirus, Valiant continue de proposer ses prestations de manière simple et personnelle. Les clientes et clients peuvent se faire conseiller via vidéo dans les nouvelles zones clientèle des succursales ou directement depuis la maison. Le conseil par téléphone est également possible. Les rendez-vous peuvent être convenus en ligne directement. « En cette période difficile liée au coronavirus, nous sommes présents pour nos clientes et clients », dit le CEO Ewald Burgener. « Le développement des prestations numériques ainsi que de notre concept innovant dans les succursales est un atout dans cette démarche. » Valiant équipe une grande partie de ses succursales de nouvelles zones clientèle. Les clientes et clients y sont accueillis via vidéo et conseillés en fonction de leurs besoins. Dans l'espace de libre-service, la clientèle peut traiter les petites opérations de manière autonome et faire appel à une conseillère ou un conseiller vidéo en cas de besoin. Au cours des trois premiers trimestres, Valiant a transformé quatorze succursales. A la fin de l'année, 60 succursales seront équipées de nouvelles zones clientèle.

Un développement stable des activités

Valiant estime que ses activités se développeront de manière stable jusqu'à la fin de l'année. Elle estime que le résultat annuel 2020 se situera dans le cadre de celui de l'année précédente. Il est toutefois difficile de prendre aujourd'hui toute la mesure de l'évolution attendue des défauts de crédit, compte tenu des conséquences économiques incertaines de la crise du coronavirus.

Chiffres clés du bilan

30.09.2020

en mio. CHF 31.12.2019

en mio. CHF Evolution en % Total du bilan 33 632 29 906 12,5 Prêts à la clientèle - dont demandes d'hypothèques 25 688

23 990 24 803

23 332 3,6 2,8 Fonds de la clientèle 21 013 19 195 9,5 Effectifs (ETP) 931 918 +13 ETP

Chiffres clés du compte de résultat

30.09.2020

en CHF 1 000 30.09.2019

en CHF 1 000 Evolution en % Produit brut des opérations d'intérêts 245 397 233 083 5,3 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 45 867 45 152 1,6 Résultat des opérations de négoce 9 244 8 962 3,1 Autres résultats ordinaires 13 060 18 781 -30,5 Produit d'exploitation* 313 568 305 978 2,5 Charges d'exploitation 179 757 175 196 2,6 Résultat opérationnel 108 051 105 077 2,8 Bénéfice du groupe 87 638 86 482 1,3

* avant variations dues à des corrections de valeurs et des pertes d'opérations d'intérêts

Les informations et documents relatifs au résultat intermédiaire au 30 septembre 2020 peuvent être consultés à l'adresse : valiant.ch/resultats

Joachim Matha, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Simon Bickel, porte-parole, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

A propos de Valiant

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Elle est exclusivement présente en Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans treize cantons, avec 96 sites : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Saint-Gall, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 33,6 milliards de francs et emploie plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs, dont 80 personnes en formation.