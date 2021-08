Valiant place de nouveaux covered bonds pour un volume de 115 millions

Zurich (awp) - Le groupe bancaire bernois Valiant a, dans le cadre d'un placement privé, émis mercredi de nouveaux "covered bonds" pour un montant de 115 millions de francs suisses. Dans son communiqué, Valiant précise qu'il s'agit de la onzième fois au total et de la quatrième fois cette année qu'il place avec succès des obligations adossées à des hypothèques. L'emprunt émis mercredi est doté d'un coupon de 0% et a une durée d'un an.

Le groupe précise qu'il prévoit de continuer à placer à l'avenir des covered bonds de manière régulière.

