Berne (awp) - Le groupe bancaire Valiant commence à ressentir les effets des baisses des taux d'intérêts dans sa principale activité de crédit, dont les recettes semestrielles ont stagné malgré des volumes en progression. La croissance a cependant été au rendez-vous pour les autres affaires, avec des effets positifs sur la rentabilité.

Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont permis de dégager un résultat net de 196,0 millions de francs suisses, quasiment stable (+0,3%) sur un an, indique jeudi le groupe bernois dans un communiqué. Cette stagnation s'explique par "l'environnement de taux ainsi que par le fait que Valiant n'a pas modifié les taux d'intérêt passifs jusqu'à fin juin 2024".

Pour le directeur financier Serge Laville, Valiant est bien préparé pour de nouveaux changement de taux. Au premier semestre, la marge nette d'intérêts a certes reculé, mais elle est restée à un haut niveau, soit 113 points de base, a-t-il affirmé en conférence de presse. "Lorsque les taux baissent, la marge d'intérêt est naturellement sous pression", a rappelé le patron Ewald Burgener.

Malgré cette baisse prévisible, l'analyste Daniel Regli de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) se dit surpris par l'évolution défavorable des revenus d'intérêts, compensée par les autres activités. Du côté de Baader Helvea, l'analyste Andreas von Arx affirme que la diversification ne va produire ses effets qu'à moyen terme.

Objectif annuel confirmé

L'activité de gestion a généré des recettes de commissions gonflées de 10,6% à 44,4 millions de francs suisses, alors que le produit des opérations de négoce a bondi de 32% à 26,5 millions. Les revenus globaux ont ainsi augmenté de 3,9% à 276,5 millions. Les charges opérationnelles ont été réduites de 1,1% à 149,1 millions de francs suisses en raison d'un effet unique liés à une contribution spéciale à la caisse de pension du personnel lors de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel s'est inscrit à 116,8 millions de francs suisses, soit une poussée de 11,4%. Le bénéfice net s'est établi à 71,3 millions (+6,0%), après la constitution d'une réserve de 24 millions de francs suisses pour risques bancaires généraux.

Les volumes de créances hypothécaires ont grappillé 1,4% sur six mois à 28,61 milliards de francs suisses, alors que les dépôts de la clientèle ont fait du surplace (+0,6%) à 22,37 milliards. Fin juin, la somme au bilan atteignait 36,35 milliards (+0,7%).

La direction confirme son objectif annuel de dégager un bénéfice net en hausse.

Le mois dernier, Valiant dévoilait sa nouvelle feuille de route stratégique, pour lesquelles la banque de détail va dépenser 38 millions de francs suisses.

Les objectifs comprennent un taux de distribution "d'au moins 50%" et un dividende relevé annuellement. Les prêts devraient connaître une croissance supérieure à 2%, alors que la progression des volumes pour les opérations de commissions et de prestations de services est attendue à plus de 5%. Le rapport entre les coûts et les revenus est attendu à moins de 55% et le rendement des fonds propres est escompté à plus de 7%.

A 9h54, l'action Valiant cédait 0,8% à 105,40 francs suisses, dans un SPI en recul de 1,0%.

fr/ck/al