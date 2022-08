Valiant veut réduire ses coûts après un 1er semestre probant

Berne (awp) - Le groupe bancaire Valiant a bouclé le premier semestre sur une légère augmentation de son bénéfice net. Les recettes ont connu une croissance marquée, mais les charges ont pris l'ascenseur. L'établissement lance un programme d'amélioration de la rentabilité.

Au terme des six premiers mois de l'année, le bénéfice net s'est inscrit à 62,0 millions de francs suisses, en hausse de 1,3% sur un an, indique jeudi le groupe bernois. Le résultat opérationnel s'est étoffé de 2,3% à 75,8 millions de francs suisses, porté par une poussée de 5,1% des recettes à 222,0 millions. Les charges se sont alourdies de 8,0% à 135,8 millions.

Les recettes et le bénéfice net sont dans la cible des prévisions des deux analystes sollicités par AWP. Le résultat opérationnel déçoit les attentes.

Valiant a enregistré une progression de ses revenus dans l'ensemble de ses activités, plus particulièrement dans les opérations de commissions, qui ont bondi de plus de 13% à 36,6 millions de francs suisses. Coeur de métier de la banque, les opérations porteuses d'intérêts ont dégagé un résultat net de 167,3 millions (+2,8%), malgré la constitution de 6,2 millions de nouvelles provisions pour risque de défaillance (-8,9% sur un an).

Les volumes de crédit ont suivi une évolution similaire aux recettes générées par ceux-ci, les créances hypothécaires ayant augmenté de 2,7% sur six mois à 26,41 milliards de francs suisses, alors que les dépôts clientèle ont stagné (+0,8%) à 22,31 milliards. La somme au bilan a pris 2,6% à 36,50 milliards.

Comme déjà annoncé, Valiant a supprimé début juillet les taux négatifs pour sa clientèle privée et entreprises, dans le sillage de la hausse de taux de la Banque nationale suisse (BNS).

Dans son communiqué, le groupe bernois annonce le lancement d'un programme qui doit lui permettre d'économiser 12 à 15 millions de francs suisses à partir de 2024. Ces réductions de coûts sont intégrées aux objectifs à moyen terme mais ne remettent pas en cause l'expansion géographique en cours. Valiant a ouvert récemment son plus grand site romand à Pully, près de Lausanne. Quatorze nouvelles succursales doivent être créées entre 2020 et 2024, un renforcement du maillage territorial qui entraînera la création de 170 postes à temps plein.

Pour l'exercice 2022 dans son ensemble, la direction table sur un bénéfice net en légère hausse.

